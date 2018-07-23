Роспотребнадзор закрыл казанскую пекарню «Трефоль» из-за тараканов

22 июля работа заведения общепита была приостановлена на 80 суток.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). В Казани 22 июля по решению суда работа кафе-пекарни «Трефоль», расположенного по адресу: ул. Чистопольская, д. 4, была приостановлена на 80 суток.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по РТ сумели в судебном порядке доказать многочисленные нарушения санитарно-эпидемологических требований, из-за которых в общепите завелись рыжие тараканы.

По данным пресс-службы надзорного органа, обращение о наличии насекомых в пекарне поступило в Роспотребнадзор от местной жительницы. Выехав на место, специалисты провели исследование и подтвердили наличие нарушений. В кафе были обнаружены тараканы, средняя численность которых составила пять-шесть экземпляров на один квадратный метр.

Кроме того, в помещении общепита были созданы все условия для размножения и расселения насекомых: трещины, отверстия, щели в потолке производственного цеха, в местах швов и стыков плит, загрязнение пола, стен и прочих поверхностей жиром, продуктами питания и прочим в кассовой зоне под прилавком, производственном цеху и моечной.