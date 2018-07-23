Роспотребнадзор закрыл казанскую пекарню «Трефоль» из-за тараканов

Рекомендуем
(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). В Казани 22 июля по решению суда работа кафе-пекарни «Трефоль», расположенного по адресу: ул. Чистопольская, д. 4, была приостановлена на 80 суток.
Специалисты Управления Роспотребнадзора по РТ сумели в судебном порядке доказать многочисленные нарушения санитарно-эпидемологических требований, из-за которых в общепите завелись рыжие тараканы.
По данным пресс-службы надзорного органа, обращение о наличии насекомых в пекарне поступило в Роспотребнадзор от местной жительницы. Выехав на место, специалисты провели исследование и подтвердили наличие нарушений. В кафе были обнаружены тараканы, средняя численность которых составила пять-шесть экземпляров на один квадратный метр.
Кроме того, в помещении общепита были созданы все условия для размножения и расселения насекомых: трещины, отверстия, щели в потолке производственного цеха, в местах швов и стыков плит, загрязнение пола, стен и прочих поверхностей жиром, продуктами питания и прочим в кассовой зоне под прилавком, производственном цеху и моечной.
Следующая новость
Директор организации задолжал 800 тысяч рублей.
Продолжится ремонт внутриквартальных дорог во 2-м, 4-м, 5-м, 6-м комплексах Нового города и во дворах 5-го, 6-го, 7-го комплексов поселка ГЭС.
Участники кадрового резерва Кремля соревновались в гонках на лодках по Гребному каналу в Москве.
Движение на участке от кольца IKEA до проспекта Альберта Камалеева будет ограничено из-за работ по благоустройству территории.
Мастера из Автограда специализируются на разработке и реставрации конных экипажей.
Сговор касался конкурса на вторую очередь реконструкции аэропорта «Шереметьево» и ряда других конкурсов.
Все инциденты произошли за минувшие выходные в разных районах города.
Проверка специалистов Роспотребнадзора показала несоответствие вентиляционной системы требованиям санитарных норм.
В рамках капремонта в Автограде обновят 10 километров дорог и построят 7,5 километра тротуаров.
После родов полицейские навестили супружескую пару, поздравили их с первенцем и подарили автокресло.
22 июля работа заведения общепита была приостановлена на 80 суток.
Участники совещания в Доме Правительства РТ обсудили формат праздничных мероприятий и их финансирование.
Оба погибших плавали в местах, не предназначенных для купания.
Акция организована Союзом велосипедистов РТ при поддержке Фонда президентских грантов.
Основными причинами снижения показателей стали сезонное колебание спроса и вступление в силу требований экологического класса «Евро-5» для грузовиков.
Зрители смогут насладиться шоу от дуэта MisStereo, который является одним из самых популярных скрипичных дуэтов в Татарстане.
За последние четыре года Автоград из различных источников получил на капитальный ремонт дорог свыше 8 млрд рублей.
На время отпуска Президента РТ его обязанности исполняет Премьер-министр республики Алексей Песошин.
Во дворе одного из домов 32-го комплекса 49-летний мужчина сделал замечание группе молодых людей и те на него набросились.