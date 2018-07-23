Минтранс РФ рассмотрит проблемы судоходных компаний из-за подорожавшего топлива

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Российская палата судоходства (РПС) предложила Министерству транспорта РФ предоставить новые льготы речному транспорту из-за скачка цен на топливо. Об этом пишет «Коммерсантъ».
РПС просит ввести двойной вычет на акциз на дизельное топливо для водного транспорта, а также уменьшить НДС на перевозку грузов и пассажиров. Кроме того, палата судоходства предлагает перенести сроки вступления в силу техрегламента, согласно которому с 2020 года в стране будет запрещено использовать судовое топливо с долей серы, превышающей 0,5 процента.
В данный момент Минтранс рассматривает поступившее обращение.
В своем письме глава РПС Алексей Клявин отметил, что банки отказывают компаниям в дополнительных кредитах. Участники рынка указывают, что в особо сложной ситуации оказались круизные компании, продающие туры заранее.
Цены на дизельное топливо летом 2017 и 2018 годов опережали инфляцию в два с половиной раза. ФАС связывает этот факт с ростом акцизов и ростом мировых цен на топливо. Согласно оценке РПС, дополнительные расходы речников в этом году могут достичь 10 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что из-за скачка цен на топливо у татарстанских круизных компаний возникли допрасходы на оплату топлива, что стало причиной срыва планируемых круизных программ. Представитель Казанского Кремля Лилия Галимова сообщила, что программы по поддержке региональных операторов речного туризма пока не разрабатываются.
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