Эксперты проанализировали, за сколько дней туристы покупают путевки на море

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Куба возглавила рейтинг стран, куда туристы покупают путевки заранее, сообщает сервис путешествий Туту.ру.
Тур на Остров свободы путешественники обычно покупают за два месяца – в среднем за 64 дня. Тур на Кубу – самое дорогое направление в рейтинге сервиса. Средняя цена путевки на одного человека составляет 70 тысяч рублей.
Вторая позиция досталась Испании. В эту страну туристы покупают путевку за 57 дней. Замыкает тройку Шри-Ланка (51 день). За месяц до вылета покупаются путевки на Кипр, в Доминикану, на российские курорты и в Турцию. Самыми спонтанными можно назвать покупателей туров в ОАЭ и в Китай — путевки приобретаются за три недели до вылета.
Набольшей же популярностью пользуются туры по России, Турции и Греции, самые дешевые направления — Россия, Абхазия, Болгария.
Тридцать процентов туристов выбирают путевки, где «все включено», а самый популярный уровень отеля у отдыхающих — три звезды (их выбирают почти 40 процентов туристов).
При анализе аналитиков учитывалась глубина продаж туров за последний год – с июля 2017-го по июль 2018 года.
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