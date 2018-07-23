Эксперты проанализировали, за сколько дней туристы покупают путевки на море

Тур на Остров свободы путешественники обычно покупают за два месяца – в среднем за 64 дня.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Куба возглавила рейтинг стран, куда туристы покупают путевки заранее, сообщает сервис путешествий Туту.ру.



Тур на Остров свободы путешественники обычно покупают за два месяца – в среднем за 64 дня. Тур на Кубу – самое дорогое направление в рейтинге сервиса. Средняя цена путевки на одного человека составляет 70 тысяч рублей.



Вторая позиция досталась Испании. В эту страну туристы покупают путевку за 57 дней. Замыкает тройку Шри-Ланка (51 день). За месяц до вылета покупаются путевки на Кипр, в Доминикану, на российские курорты и в Турцию. Самыми спонтанными можно назвать покупателей туров в ОАЭ и в Китай — путевки приобретаются за три недели до вылета.



Набольшей же популярностью пользуются туры по России, Турции и Греции, самые дешевые направления — Россия, Абхазия, Болгария.



Тридцать процентов туристов выбирают путевки, где «все включено», а самый популярный уровень отеля у отдыхающих — три звезды (их выбирают почти 40 процентов туристов).

При анализе аналитиков учитывалась глубина продаж туров за последний год – с июля 2017-го по июль 2018 года.