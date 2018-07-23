Жители Казани могут отдать старые велосипеды для передачи неблагополучным детям

Рекомендуем
(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Жители Казани могут отдать свои старые велосипеды и запчасти к ним для вторичного использования. Активисты отремонтируют бициклы и передадут их детям из неблагополучных семей, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.
Акция «Велодобро» направлена на поддержку нуждающихся детей и развитие велодвижения в республике. Также она способствует использованию ставших ненужными велосипедов.
Первые велосипеды активисты подарили подопечным фонда «Благие дела». За год они намереваются собрать тысячу велосипедов.
Горожан просят поддержать акцию, которая организована Союзом велосипедистов РТ при поддержке Фонда президентских грантов. Сдать велосипед можно в гаражный бокс по адресу: ул. Островского, д. 6, предварительно позвонив по телефону: 8-987-211-36-43. Подробнее об алгоритме действий можно узнать в соответствующей группе в соцсети «ВКонтакте».
Следующая новость
Участники совещания в Доме Правительства РТ формат праздничных мероприятий и их финансирование.
Оба погибших плавали в местах, не предназначенных для купания.
Акция организована Союзом велосипедистов РТ при поддержке Фонда президентских грантов.
Основными причинами снижения показателей стали сезонное колебание спроса и вступление в силу требований экологического класса «Евро-5» для грузовиков.
Зрители смогут насладиться шоу от дуэта MisStereo, который является одним из самых популярных скрипичных дуэтов в Татарстане.
За последние четыре года Автоград из различных источников получил на капитальный ремонт дорог свыше 8 млрд рублей.
На время отпуска Президента РТ его обязанности исполняет Премьер-министр республики Алексей Песошин.
18 июля во дворе одного из домов 32-го комплекса 49-летний мужчина сделал замечание группе молодых людей и те на него набросились.
Вводятся ограничения оборота птицы, продуктов птицеводства, кормов и кормовых добавок.
Трудовая деятельность формирует полноценных членов современного общества.
22 июля 2018 года на торжественной церемонии основатель Википедии Джимми Уэйлс вручил россиянину награду.
Возгорание произошло в строении по улице Красный Октябрь в селе Бюрганы.