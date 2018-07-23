Жители Казани могут отдать старые велосипеды для передачи неблагополучным детям

Акция организована Союзом велосипедистов РТ при поддержке Фонда президентских грантов.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Жители Казани могут отдать свои старые велосипеды и запчасти к ним для вторичного использования. Активисты отремонтируют бициклы и передадут их детям из неблагополучных семей, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Акция «Велодобро» направлена на поддержку нуждающихся детей и развитие велодвижения в республике. Также она способствует использованию ставших ненужными велосипедов.

Первые велосипеды активисты подарили подопечным фонда «Благие дела». За год они намереваются собрать тысячу велосипедов.

Горожан просят поддержать акцию, которая организована Союзом велосипедистов РТ при поддержке Фонда президентских грантов. Сдать велосипед можно в гаражный бокс по адресу: ул. Островского, д. 6, предварительно позвонив по телефону: 8-987-211-36-43. Подробнее об алгоритме действий можно узнать в соответствующей группе в соцсети «ВКонтакте».