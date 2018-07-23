Двое мужчин утонули в водоемах Татарстана в минувшее воскресенье

Оба погибших плавали в местах, не предназначенных для купания.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). В минувшее воскресенье в водоемах Татарстана утонули двое мужчин, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Так, вчера около полудня на плотине возле села Сухие Курнали погиб 43-летний местный житель. Очевидцы сообщили, что мужчина уплыл на 70 метров от берега и неожиданно ушел под воду. Водолазы ЗСПО №3 извлекли погибшего из воды и передали полицейским.

Спустя несколько часов в Бавлинском районе аналогичным образом погиб 17-летний парень. Молодой человек утонул в карьере в пятидесяти метрах от берега. Тело обнаружили водолазы ЗПСО №7.

Оба погибших плавали в местах, не предназначенных для купания.