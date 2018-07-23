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Татар-информ

23 июля 2018, 10:46

ОбществоКультура

Фанаты откопали трейлер финального «Гоголя»

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ТВ-3 и «Среда» представляют первый трейлер и постер фильма «Гоголь. Страшная месть».

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Казаки и ляхи, колдуны и ведьмы, новые герои и финальные разгадки. Александр Петров в образе писателя Николая Гоголя и Олег Меньшиков в роли неподражаемого сыщика Якова Гуро возвращаются на большие экраны в фильме «Гоголь. Страшная месть». Третья и заключительная часть мистического проекта телеканала ТВ-3 и продюсерской компании «Среда» Александра Цекало стартует в кинопрокате 30 августа.

Официальный трейлер «Страшной мести» первыми смогли увидеть фанаты «Гоголя», которые своими руками – лайками и комментариями – откопали его во время интерактивной трансляции на странице фильма «ВКонтакте»: https://vk.com/gogolvkino. На откапывание пользователям соцсети было отведено 14 часов. Каждый лайк и комментарий приближал зрителей к премьере, и общими усилиями поклонники фильма справились за три часа. В акции одновременно участвовали более двух тысяч человек, а всего охват превысил 150 тысяч пользователей, которые оставили под трансляцией свыше 26 тысяч комментариев.

«Я думаю, вы долго будете еще вспоминать эти чудные вечера на хуторе близ Диканьки», – говорит герой картины Яков Гуро (Олег Меньшиков).

Полный символических деталей постер картины дает понять, что «Гоголь. Страшная месть» станет эпическим завершением трилогии, созданной по мотивам удивительных произведений и загадочной биографии Николая Гоголя. Основой для третьего фильма стала повесть «Страшная месть» из сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки», а начало трейлера отсылает к событиям XVII века, времени противостояния казаков и поляков. В образе злого колдуна в «Гоголе» впервые появится актер Рижского русского театра Кирилл Зайцев, прославившийся ролями в спортивной драме «Движение Вверх» и в сериале «Троцкий». А Павел Деревянко предстанет перед зрителями в роли светила русской поэзии, которому в сюжете доверена особая миссия. Все старые и новые герои франшизы встретятся лицом к лицу, чтобы наконец-то выяснить, кто скрывается под маской Черного Всадника и убивает девушек Диканьки. Этот ключевой для трилогии образ тоже взят со страниц «Страшной мести» Гоголя.

Продюсер Валерий Федорович прокомментировал близящуюся премьеру: «Мы понимаем, каково это – ждать финала истории и верить в то, что он не разочарует. В "Страшной мести" все перевернется с ног на голову и каждый окажется не тем, кем представлялся. Но мы делаем ставку не только на неожиданные сюжетные ходы. Мы уделили много времени и внимания спецэффектам, чтобы они были одновременно впечатляющими и зрелищными, и, в то же время, органично смотрелись в пространстве картины, выглядели убедительно. В "Страшной мести" будет еще больше экшна – мы движемся к развязке очень динамично. И конечно, на атмосфере картины не могло не отразиться возвращение Гуро в исполнении Олега Меньшикова, который приносит с собой в фильм нотки черного юмора, сарказма и особого обаяния, присущего только этому выдающемуся актеру».

«Гоголь» – один из главных отечественных кассовых хитов последних лет. Два первых фильма франшизы в кинотеатрах России и СНГ посмотрели около четырех миллионов зрителей. «Гоголь» собрал в кинотеатрах примерно один миллиард рублей и установил несколько кассовых рекордов. На VI церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения России (АПКиТ) «Гоголь» был удостоен специального приза за вклад в развитие индустрии телевизионного кино с формулировкой «За успешный кинопрокат телесериала».

Проект «Гоголь» заметили не только в России. Как первый в истории телесериал, вышедший в широкий кинопрокат, он был представлен на международном рынке MIPCOM в Каннах и на конференции международной ассоциации промоутеров, маркетологов и дизайнеров в сфере вещания и мультимедиа PromaxBDA в Риме. Кроме того, «Гоголь» стал лауреатом ряда международных фестивалей. Проект завоевал приз зрительских симпатий фестиваля биографического кино Biografilm в Болонье (Италия). Режиссер Джон Ву («Миссия невыполнима 2», «Без лица») назвал «Гоголь» лучшим иностранным проектом на международном фестивале нестандартного кино и фильмов новых форматов The Indie Gathering International Film Festival в США. «Гоголь» также стал обладателем премии за выдающийся кинематографический уровень Award of Excellence на американском фестивале Accolade Global Film Competition с формулировкой «за захватывающую сюжетную линию, прекрасную операторскую работу и невероятно достоверные спецэффекты». Кроме того, саундтрек к «Гоголю», сочиненный российским композитором Райаном Оттером, был отмечен международной американской премией Global Music Awards. 

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