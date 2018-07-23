Работающая молодежь Заинска сразилась в туристической эстафете

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Фото: zainsk-inform.ru
(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). В Заинске у подножья горы Кашкатау состоялся туристический слет работающей молодежи, сообщает «Заинск-информ».
Команды предприятий и организаций города, объединения студенческой молодежи боролись за победу в эстафете и творческом конкурсе по приготовлению еды на костре.
В рамках эстафеты участникам предстояло преодолеть серию веревочных преград, с помощью каната забраться на гору, выполнить туристские задания. Также команды приняли участие в спортивных играх.
В общем зачете победа досталась команде «Техно». Вторую ступень пьедестала заняла молодежная сборная «ГРЭС», команда студотрядов завоевала «бронзу».
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что заинский проект по развитию туризма представят на молодежном форуме «iВолга».
В общем зачете победа досталась команде «Техно», вторую ступень пьедестала заняла молодежная сборная «ГРЭС», команда студотрядов завоевала «бронзу».
В экспозицию Валерия Ряшина «Служение» вошли десятки работ, посвященных человеческим эмоциям в момент совершения таинства.
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За четыре дня участники форума посетят Ульяновск, Самару, Болгар и Казань.
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В период с января по июнь 2018 года на территорию республики было завезено 7 случаев лихорадки Денге.