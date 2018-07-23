Заинский проект по развитию туризма представят на молодежном форуме «iВолга»

Проект под названием «Туризм для каждого» предусматривает проведение состязаний по туризму среди школьников, студентов, работающей молодежи.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Заинский проект по развитию туризма представят на самом масштабном молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга», который пройдет с 26 июля по 4 августа в Самарской области, сообщает «Заинск-информ».



Автором проекта стала руководитель детского туристического клуба «Факел» Екатерина Бикмеева. Девушка прошла отбор в состав татарстанской делегации и представит Заинский район на крупнейшем форуме Поволжья.



Проект под названием «Туризм для каждого» предусматривает проведение состязаний по туризму среди школьников, студентов, работающей молодежи. Также в рамках данной инициативы автор предлагает проводить слеты и регулярные занятия. С этой целью Екатерина предлагает построить специальный тренировочный комплекс в микрорайоне Заинск-2 с возможностью установки веревочных переправ, которые можно будет использовать круглый год.

Екатерина Бикмеева является тренером сборной Заинска по спортивному туризму. Под ее руководством команда Заинского района завоевала «бронзу» на республиканских соревнованиях «Авыл яшьлэре» («Сельская молодежь»).



В прошлом году на форуме «iВолга» победили два заинских проекта – фестиваль «СЕНОФЕСТ» и курсы допризывной подготовки «Прокачай своего героя». Обе инициативы получили поддержку в размере 300 и 200 тысяч рублей соответственно.