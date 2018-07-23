В России начнут отслеживать недовольство жителей в соцсетях

Региональные власти обяжут отвечать на негативные отзывы в сети.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ», Наталья Шишова). Правительство России инициировало использование системы мониторинга «Инцидент менеджмент» для отслеживания информационных поводов в пяти социальных сетях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в руководстве двух регионов страны и трех собеседников, близких к Кремлю.

Система автоматически исследует соцсети «ВКонтакте», Facebook, Instagram, Twitter и «Одноклассники» по ключевым словам на предмет недовольства жителей действиями местных властей.

Отчет системы мониторинга попадает сотруднику региональной администрации, который решает, какие сообщения нуждаются в ответе властей. После ведомственного распределения выявленных вопросов и критики у представителей местных властей будут только сутки, чтобы опубликовать ответ, отмечает издание.

Статистику инцидентов в режиме реального времени смогут отслеживать как сотрудники муниципальных и региональных администраций, так и работники Администрации Президента.

Систему мониторинга «Инцидент менеджмент» разработала компания «Медиалогия» для отслеживания коммерческими предприятиями имиджа своих брендов. В региональном управлении данную систему решили применять по инициативе первого заместителя руководителя Администрации Президента Сергея Кириенко. К 2019 году ее планируется распространить по всей стране.