КАМАЗ в первом полугодии получил убыток в 803 миллиона рублей

Основными причинами снижения показателей стали сезонное колебание спроса и вступление в силу требований экологического класса «Евро-5» для грузовиков.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). ПАО «КАМАЗ» по итогам первого полугодия 2018 года получило 803 млн рублей чистого убытка, пишут «Вести КАМАЗа».

Общая выручка за первые шесть месяцев текущего года выросла на 4,5 млрд рублей и составила 62 млрд рублей, при этом чистый убыток превысил 800 млн рублей. Руководство предприятия связывает снижение показателей с сезонным колебанием спроса.

Кроме того, по словам финансового директора компании Андрея Максимова, на показатели повлияло вступление в силу требований экологического класса «Евро-5» для грузовых автомобилей. Себестоимость производства увеличилась из-за требования установки дорогостоящих систем нейтрализации выхлопных газов.

В компании подчеркивают, что автогигант не стал повышать цены на свою продукцию, что привело к снижению маржи.

Всего в 2018 году КАМАЗ намерен продать более 43 тыс. грузовиков и получить прибыль в размере 1,6 млрд рублей.