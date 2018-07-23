Мензелинск обустроит два кладбища за 5,8 миллиона рублей

На русском и татарском кладбищах по улице Северной пройдёт ремонт дорог

(Казань, 23 июля, «Татар-информ», Григорий Князев). Власти Мензелинска объявили тендер на ремонтные работы на русском и татарском кладбищах по улице Северной. Информация об этом появилась в реестре госзакупок.

Согласно условиям тендера, на обоих кладбищах необходимо будет провести ремонт дорожного покрытия и укладку нового асфальта. На дорожные работы бюджет города выделяет 5,8 миллиона рублей. Работу необходимо будет выполнить в течение месяца после подписания контракта. Электронный аукцион по выбору подрядчика пройдёт 26 июля 2018 года.