Самолет с директором МВФ на борту экстренно сел в Аргентине

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(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Вылетевший из аргентинского города Эсейса в Соединенные Штаты самолет авиакомпании American Airlines, на борту которого находилась директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, из-за неисправности вынужден был возвратиться и совершить экстренную посадку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную газету Clarin.
По информации источников издания, во время полета разгерметизировался салон лайнера. Кроме того, позднее стало известно об утечке топлива. Пилот решил вернуться в аэропорт вылета. О пострадавших в результате инцидента ничего не сообщается.
Глава МВФ Кристин Лагард принимала участие во встрече министров финансов и глав центральных банков «Большой двадцатки», которая проходила в столице Аргентины Буэнос-Айресе.
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