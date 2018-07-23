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(Набережные Челны, 23 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Возбуждено уголовное дело по факту гибели челнинца после избиения подростками, сообщил следователь по особо важным делам Набережночелнинского подразделения СУ СК РФ по РТ Ильяс Гизатуллин.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вечером 17 июля в 32-м комплексе 49-летний мужчина сделал замечание группе молодых людей, которые грызли семечки на придомовой территории. Произошла драка, в процессе которой мужчина скончался.
Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности» в отношении неопределённого круга людей.
«Поскольку причина смерти потерпевшего еще не установлена, предъявить обвинения мы никому не можем. Судебно-медицинская экспертиза проведена, сейчас ждем результаты гистологии. Они будут готовы примерно через две-три недели», – сообщил Гизатуллин.
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