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Татар-информ

23 июля 2018, 10:03

Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту гибели челнинца после избиения подростками

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Во дворе одного из домов 32-го комплекса 49-летний мужчина сделал замечание группе молодых людей и те на него набросились.

(Набережные Челны, 23 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Возбуждено уголовное дело по факту гибели челнинца после избиения подростками, сообщил  следователь по особо важным делам Набережночелнинского подразделения СУ СК РФ по РТ Ильяс Гизатуллин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вечером 17 июля в 32-м комплексе 49-летний мужчина сделал замечание группе молодых людей, которые грызли семечки на придомовой территории. Произошла драка, в процессе которой мужчина скончался.

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение  вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности» в отношении неопределённого круга  людей.

«Поскольку причина смерти потерпевшего еще не установлена, предъявить обвинения мы никому не можем. Судебно-медицинская экспертиза проведена, сейчас ждем результаты гистологии. Они будут готовы примерно через две-три недели», – сообщил Гизатуллин.

 

 

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