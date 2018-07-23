В Челнах на капитально отремонтированных дорогах на треть снизилась аварийность

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(Набережные Челны, 23 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах на капитально отремонтированных дорогах на треть снизилась аварийность, сообщил начальник Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения исполкома города Рафаиль Киямов на деловом понедельнике.
По словам Киямова, за последние четыре года город из различных источников получил на капитальный ремонт дорог свыше 8 млрд рублей. Главный результат освоения средств — ликвидация 11 мест ДТП и снижение общей статистики по аварийности на 30 процентов.
В этом году на дорожные ремонты Челнам выделено 2,6 млрд рублей. Сегодня общий план по обновлению проспектов и улиц выполнен на 40 процентов, что, по словам мэра города Наиля Магдеева, нельзя считать хорошим показателем.
«У предприятий, которые работают по контрактам, не должно быть выходных, — сказал Магдеев. — Весь ремонтный сезон занимает четыре месяца. Если подсчитать все выходные за этот период, то получается один полноценный месяц. Дорожники не могут отдыхать целый месяц в разгар сезона. Тем более их работа зависит от погоды. Несколько дней подряд шел дождь, работы стояли. Хотя по контракту сдача объектов намечена осенью, но в октябрь уходить не будем».
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