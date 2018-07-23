G20 назвала основные риски для мировой экономики

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(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Члены клуба «Большой двадцатки» по итогам заседания в Буэнос-Айресе назвали главные риски для мировой экономики, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
В итоговом коммюнике отмечается, что за последние десять лет безработица остается на низком уровне, также наблюдается устойчивый глобальный экономический рост.
Однако члены G20 подчеркнули, что риски в краткосрочной и среднесрочной перспективах возросли.
Среди рисков были перечислены усиление напряжённости в геополитике и торговле, растущая финансовая уязвимость, неравенство и слабый структурный рост.
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