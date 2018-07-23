G20 назвала основные риски для мировой экономики

Члены G20 подчеркнули, что риски в краткосрочной и среднесрочной перспективах возросли.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Члены клуба «Большой двадцатки» по итогам заседания в Буэнос-Айресе назвали главные риски для мировой экономики, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

В итоговом коммюнике отмечается, что за последние десять лет безработица остается на низком уровне, также наблюдается устойчивый глобальный экономический рост.

Однако члены G20 подчеркнули, что риски в краткосрочной и среднесрочной перспективах возросли.

Среди рисков были перечислены усиление напряжённости в геополитике и торговле, растущая финансовая уязвимость, неравенство и слабый структурный рост.