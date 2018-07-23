Сотрудника ЦНИИмаш обвиняют в передаче закрытой информации одной из стран НАТО

Виктора Кудрявцева подозревают в раскрытии секретных данных о технологиях, которые используют в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Сотруднику ЦНИИмаш обвиняют в передаче закрытой информации одной из стран НАТО. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник.

74-летнего Виктора Кудрявцева подозревают в том, что он раскрыл секретные данные о технологиях, которые используют в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов.

Ранее агентство сообщало, что ушедший в отставку директор Исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрий Пайсон стал свидетелем по делу о государственной измене в Роскосмосе.