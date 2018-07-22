В Сибири родилась первая зебра

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Фото: соцсети
(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). В приморском зоопарке «Садгород» родилась первая в истории Дальнего Востока зебра, сообщает РИА Новости со ссылкой на Instagram учреждения.
В зоопарке отмечают, что зебра Зоя справилась самостоятельно и родила девочку, которую сотрудники назвали Александрой.
Несмотря на то, что детенышу всего несколько дней от роду, Александра крепко стоит на ногах и обладает внушительными размерами.
❗️Первая зебра родилась на Дальнем Востоке. 🎉 Друзья, в пятницу, рано утром произошло невероятное событие - в семье зебр произошло пополнение. 🦓Зебра Зоя родила первую зебру в истории Сибири и Дальнего Востока. 😍🙀 Это долгожданная малышка, ведь беременность у зебр длится 1 год. Зоя справилась самостоятельно, и на свет появилась чудесная девочка. 🎀 Назвали мы её Александра. Малышка уже крепко стоит на ногах, мамочка её кормит и оберегает. Они гуляют в открытом вольере, и посетители могут за ними наблюдать. Спешите увидеть это чудо природы.🎈 За фото спасибо @smitsmitty ➖ ➖ ➖ 📷 СМОТРИ, КОРМИ, ФОТОГРАФИРУЙ 📅 Ежедневно с 10:00 до 19:00 🌏 www.zoopark-vl.ru 📍 Владивосток, Воровского 24 "Б" ☎ +7(423) 270-33-16 ➖ ➖ ➖ #zoopark_vl #zoopark_vladivostok #вл #вдк #владивосток #vl #vdk #vladivostok #зоопарк #зоопарк_россия #зоопаркроссия #зоо #зоопарк_вл #зоопарк_владивосток #контактный_зоопарк #vladivostok_city #vladivostok_people #vladivostok_beautiful #vladivostok_official
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