Главное
В Буинском районе на пожаре в нежилом доме серьёзно пострадал мужчина

Татар-информ

23 июля 2018, 08:23

Происшествия

В Буинском районе на пожаре в нежилом доме серьёзно пострадал мужчина

Рекомендуем

Возгорание произошло в строении по улице Красный Октябрь в селе Бюрганы.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). В Буинском районе на пожаре в нежилом доме серьёзно пострадал мужчина, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Вчера днем в селе Бюрганы пожар вспыхнул в деревянном строении по улице Красный Октябрь. На площади три квадратных метра загорелась мебель.

В ЦРБ Буинска доставили 54-летнего мужчину с ожогами третьей и четвертой степени семидесяти процентов тела.

Причина возгорания пока не установлена.

Реклама

Следующая новость

В Высокогорском районе в ДТП пострадали три человека
Новости дня
09:57
Самолет с директором МВФ на борту экстренно сел в Аргентине
09:42
Рустам Минниханов ввел карантин по птичьему гриппу в пяти районах Татарстана

Вводятся ограничения оборота птицы, продуктов птицеводства, кормов и кормовых добавок.

09:20
Власти Японии выразили протест России из-за конфискации телефонов у делегации
09:00
Жаркая пора: Куда идти школьникам для подработки на летних каникулах?

Трудовая деятельность формирует полноценных членов современного общества.

09:00
Значительный вклад в надежное энергоснабжение мундиаля внесли сотрудники ОАО «Сетевая компания»
08:58
G20 назвала основные риски для мировой экономики
08:47
Татарстанец Фархад Фаткуллин стал первым россиянином, признанным Википедистом 2018

22 июля 2018 года на торжественной церемонии основатель Википедии Джимми Уэйлс вручил россиянину награду.

08:41
Сотрудника ЦНИИмаш обвиняют в передаче закрытой информации одной из стран НАТО
08:26
В Сибири родилась первая зебра
08:23
В Буинском районе на пожаре в нежилом доме серьёзно пострадал мужчина

Возгорание произошло в строении по улице Красный Октябрь в селе Бюрганы.

08:12
Трамп пригрозил Рухани серьезными последствиями
07:58
По побережью Сан-Франциско плывет гигантская фигура Трампа
07:44
Месут Озил уходит из сборной Германии из-за критики Немецкого футбольного союза
07:26
В России снизился уровень бедности населения
07:14
Walk Free назвала количество рабов в мире
06:56
В автошколе ДОСААФ РТ провели конкурс «Лучший военный курсант – 2018»

По итогам конкурса автошкола определяет уровень моральной, физической и теоретической подготовки курсантов к армии.

06:42
Американский посол в РФ отказался подавать в отставку
06:24
Из Сирии эвакуировали только часть активистов «Белых касок»
06:10
После интервью с Путиным американский журналист уехал отдыхать в Россию
05:26
Для лаишевских новобранцев в Самарской области провели День национальной кухни

В дивизии противовоздушной обороны проходят службу 13 лаишевских ребят, призванных в армию весной этого года.

04:20
Зубная паста оказалась способна вызывать диабет
03:22
В Пестречинском районе проходят акции по борьбе с борщевиком

В работе на территориях Шихаздинского, Шигалеевского и Пестречинского сельских поселений задействованы не только люди, но и техника.

02:14
Китайцы активнее других иностранцев посещали матчи ЧМ-2018 в России
01:32
Грузовики «КАМАЗ-Мастера» заняли первые шесть мест после второго этапа «Шелкового пути-2018»

Первым пришел к финишу экипаж Андрея Каргинова, опередивший лидирующего в общем зачете Дмитрия Сотникова.

00:37
В Британии составили фоторобот подозреваемой в отравлении Скрипалей
События