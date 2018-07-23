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(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). В Буинском районе на пожаре в нежилом доме серьёзно пострадал мужчина, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Вчера днем в селе Бюрганы пожар вспыхнул в деревянном строении по улице Красный Октябрь. На площади три квадратных метра загорелась мебель.
В ЦРБ Буинска доставили 54-летнего мужчину с ожогами третьей и четвертой степени семидесяти процентов тела.
Причина возгорания пока не установлена.
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