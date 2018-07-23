Трамп пригрозил Рухани серьезными последствиями

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(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил иранскому лидеру Хасану Рухани серьезными последствиями, если тот будет угрожать стране, сообщает RT со ссылкой на Twitter Трампа.
Американский лидер отметил, что США не будет поддерживать «сумасшедшие слова, насилие и смерть».
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Хасан Рухани пригрозил США.
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