По побережью Сан-Франциско плывет гигантская фигура Трампа

Фигура цыпленка в тюремной робе и с прической Дональда Трампа была изготовлена в Китае.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Огромная надувная фигура цыпленка в робе и с прической американского лидера Дональда Трампа проплыла сегодня у побережья Сан-Франциско, сообщают «Известия».

Американский телеканал Kron 4 News передает, что Трамп-цыпленок под номером 00045 (Трамп является 45-м Президентом Соединенных Штатов) отплыл от причала в Сан-Франциско. Планируется, что судно пройдет вдоль побережья и приплывет обратно.

Фигура цыпленка уже неоднократно мелькала на демонстрациях — впервые она появилась во время марша в Сан-Франциско 15 апреля 2017 года. По словам организаторов кампании «Трамп-цыпленок», надувная фигура была изготовлена в Китае и является символом протестного движения против нынешнего главы США.