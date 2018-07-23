По побережью Сан-Франциско плывет гигантская фигура Трампа

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(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Огромная надувная фигура цыпленка в робе и с прической американского лидера Дональда Трампа проплыла сегодня у побережья Сан-Франциско, сообщают «Известия».
Американский телеканал Kron 4 News передает, что Трамп-цыпленок под номером 00045 (Трамп является 45-м Президентом Соединенных Штатов) отплыл от причала в Сан-Франциско. Планируется, что судно пройдет вдоль побережья и приплывет обратно.
Фигура цыпленка уже неоднократно мелькала на демонстрациях — впервые она появилась во время марша в Сан-Франциско 15 апреля 2017 года. По словам организаторов кампании «Трамп-цыпленок», надувная фигура была изготовлена в Китае и является символом протестного движения против нынешнего главы США.
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