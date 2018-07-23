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Татар-информ

23 июля 2018, 07:44

Спорт

Месут Озил уходит из сборной Германии из-за критики Немецкого футбольного союза

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Фото: соцсети

В мае глава Немецкого футбольного союза осудил встречу Озила и Илкая Гюндогана с Эрдоганом.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Полузащитник немецкой сборной Месут Озил заявил, что уходит из команды из-за критики главы Немецкого футбольного союза Райнхарда Гринделя за встречу с турецким лидером Тайипом Эрдоганом, сообщает РИА Новости. 

Озил опубликовал заявление в Twitter и отметил, что из-за такого отношения со стороны союза больше не хочет надевать футболку сборной Германии. По его словам, он не будет представлять страну на международном уровне, пока чувствует проявления расизма и неуважения. 

Футболист подчеркнул, что решение не далось легко, поскольку он «всегда максимально выкладывался для своих товарищей по команде, тренеров». 

«Но когда высокопоставленные чиновники DFB относятся ко мне таким образом, не уважают мои турецкие корни и эгоистично превращают в инструмент политической пропаганды, пришло время остановиться», — заключил Озил.

В мае этого года глава союза осудил встречу Озила и другого немецкого футболиста турецкого происхождения Илкая Гюндогана с Эрдоганом.

Озил играл в сборной Германии с 2009 года и провел за «бундестим» 92 матча, забил 23 гола, также в 2014 году стал чемпионом мира.

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