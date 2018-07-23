В России снизился уровень бедности населения

В 2015 — 2017 годах в стране насчитывалось 13,2 процента граждан с доходами ниже прожиточного минимума.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Количество россиян, у которых доходы ниже прожиточного минимума, сократилось с 19,5 млн (2016) до 19,3 млн (2017), сообщают «Известия» со ссылкой на Росстат.

Впервые за последние пять лет снизился процент граждан, проживающих за чертой бедности. В 2015 — 2017 годах насчитывалось 13,2 процента граждан с доходами ниже прожиточного минимума.

В Министерстве труда и социальной защиты РФ отметили положительную тенденцию. По словам ведомства, в 2017 году в регионах России развивалось оказание государственной социальной помощи на основании соцконтракта.