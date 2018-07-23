Walk Free назвала количество рабов в мире

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(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Некоммерческая правовая организация Walk Free подсчитала, что в мире на сегодняшний день живут 40,3 млн человек, подвергающихся разным видам рабства. Об этом сообщает РИА Новости.
При составлении индекса (Global Slavery Index) эксперты использовали данные о 167 государствах и 71 тыс. респондентов. В рейтинг попали и те люди, которые страдают от разных форм детского и подневольного труда, принудительного вступления в брак. Также в индексе учитываются заключенные, которые работают по месту отбывания наказания.
Результаты показали, что 71 процент подневольных людей — это женщины.
Лидером рейтинга среди стран оказалась Северная Корея, где 2,64 млн жителей заняты подневольным трудом, принуждаемым государством. Также в десятку вошли такие страны, как Эритрея, Афганистан, Марвритания, Пакистан, Бурунди, ЦАР, Южный Судан.
Global Slavery Index неоднократно подвергался критике из-за недостаточной достоверности. Специалисты сомневаются в методах подсчета, которые использует Walk Free. Также они утверждают, что составили рейтинг неправильно толкуют термин «современное рабство», поскольку формулировка меняется каждый год.
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