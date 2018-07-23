В автошколе ДОСААФ РТ провели конкурс «Лучший военный курсант – 2018»

По итогам конкурса автошкола определяет уровень моральной, физической и теоретической подготовки курсантов к армии.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). В прошедшую субботу Арская автошкола ДОСААФ РТ провела конкурс «Лучший военный курсант — 2018» среди курсантов, которые обучаются по программе ВУС-837, сообщают в пресс-службе ДОСААФ.

Конкурс проводится два раза в год. По результатам, которые демонстрируют учащиеся, автошкола определяет уровень моральной, физической и теоретической подготовки курсантов к армии.

В рамках мероприятия участники проходят 4 обязательных элемента: решение на время билетов по ПДД, вождение по автодрому и пересеченной местности, поднятие гири и подтягивание на турнике.

В этом году во всех указанных этапах лидировал один воспитанник — Фаннур Шаяхметов. Второе место досталось Эльмиру Гайфутдинову, а третье — Тимуру Моисеенко. Призеров наградили дипломами и ценными подарками.