В автошколе ДОСААФ РТ провели конкурс «Лучший военный курсант – 2018»

Фото: МДМС РТ
(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). В прошедшую субботу Арская автошкола ДОСААФ РТ провела конкурс «Лучший военный курсант — 2018» среди курсантов, которые обучаются по программе ВУС-837, сообщают в пресс-службе ДОСААФ.
Конкурс проводится два раза в год. По результатам, которые демонстрируют учащиеся, автошкола определяет уровень моральной, физической и теоретической подготовки курсантов к армии.
В рамках мероприятия участники проходят 4 обязательных элемента: решение на время билетов по ПДД, вождение по автодрому и пересеченной местности, поднятие гири и подтягивание на турнике.
В этом году во всех указанных этапах лидировал один воспитанник — Фаннур Шаяхметов. Второе место досталось Эльмиру Гайфутдинову, а третье — Тимуру Моисеенко. Призеров наградили дипломами и ценными подарками.
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По итогам конкурса автошкола определяет уровень моральной, физической и теоретической подготовки курсантов к армии.
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