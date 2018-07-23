Главное
В Казани после погони задержали пьяного водителя автокрана

Татар-информ

23 июля 2018, 06:56

Общество

В автошколе ДОСААФ РТ провели конкурс «Лучший военный курсант – 2018»

Рекомендуем

Фото: МДМС РТ

По итогам конкурса автошкола определяет уровень моральной, физической и теоретической подготовки курсантов к армии.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). В прошедшую субботу Арская автошкола ДОСААФ РТ провела конкурс «Лучший военный курсант — 2018» среди курсантов, которые обучаются по программе ВУС-837, сообщают в пресс-службе ДОСААФ. 

Конкурс проводится два раза в год. По результатам, которые демонстрируют учащиеся, автошкола определяет уровень моральной, физической и теоретической подготовки курсантов к армии. 

В рамках мероприятия участники проходят 4 обязательных элемента: решение на время билетов по ПДД, вождение по автодрому и пересеченной местности, поднятие гири и подтягивание на турнике. 

В этом году во всех указанных этапах лидировал один воспитанник — Фаннур Шаяхметов. Второе место досталось Эльмиру Гайфутдинову, а третье — Тимуру Моисеенко. Призеров наградили дипломами и ценными подарками.

Реклама

Следующая новость

Сабантуй в Москве собрал более 250 тысяч гостей
Новости дня
08:12
Трамп пригрозил Рухани серьезными последствиями
07:58
По побережью Сан-Франциско плывет гигантская фигура Трампа
07:44
Месут Озил уходит из сборной Германии из-за критики Немецкого футбольного союза
07:26
В России снизился уровень бедности населения
07:14
Walk Free назвала количество рабов в мире
06:56
В автошколе ДОСААФ РТ провели конкурс «Лучший военный курсант – 2018»

По итогам конкурса автошкола определяет уровень моральной, физической и теоретической подготовки курсантов к армии.

06:42
Американский посол в РФ отказался подавать в отставку
06:24
Из Сирии эвакуировали только часть активистов «Белых касок»
06:10
После интервью с Путиным американский журналист уехал отдыхать в Россию
05:26
Для лаишевских новобранцев в Самарской области провели День национальной кухни

В дивизии противовоздушной обороны проходят службу 13 лаишевских ребят, призванных в армию весной этого года.

04:20
Зубная паста оказалась способна вызывать диабет
03:22
В Пестречинском районе проходят акции по борьбе с борщевиком

В работе на территориях Шихаздинского, Шигалеевского и Пестречинского сельских поселений задействованы не только люди, но и техника.

02:14
Китайцы активнее других иностранцев посещали матчи ЧМ-2018 в России
01:32
Грузовики «КАМАЗ-Мастера» заняли первые шесть мест после второго этапа «Шелкового пути-2018»

Первым пришел к финишу экипаж Андрея Каргинова, опередивший лидирующего в общем зачете Дмитрия Сотникова.

00:37
В Британии составили фоторобот подозреваемой в отравлении Скрипалей
00:15
Собака открыла багажный отсек летевшего в Москву самолета
22.07 23:40
В Ярославле из-за видео с избиением отстранили от работы 17 сотрудников колонии
22.07 23:21
Германия согласилась принять часть вывезенных из Сирии активистов «Белых касок»
22.07 22:47
WP раскрыла имя финансировавшего Бутину российского бизнесмена
22.07 22:20
В мире насчитали более 40 миллионов рабов
22.07 21:53
Сабантуй в Москве собрал более 250 тысяч гостей

Фестиваль традиционно прошел в музее-заповеднике «Коломенское».

22.07 21:34
Рогозин анонсировал начало работ над «Союзом-5»
22.07 21:15
ВВС Израиля нанесли очередной удар по территории Сирии
22.07 20:54
Паводок смыл кран на строительстве моста через Амур
22.07 20:30
В Астраханской области опрокинулась лодка с детьми, трое погибли
События