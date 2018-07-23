Американский посол в РФ отказался подавать в отставку

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Посол Соединенных Штатов в России Джон Хантсман не последовал призыву колумниста газеты The Salt Lake Tribune Роберта Герка и отказался подавать в отставку после саммита российского и американского президентов в Хельсинки, сообщает RT.
По словам Хантсмана, он проводил «опрос» по поводу своего ухода среди своих коллег.
«Смех сказал мне всё, что нужно было знать», — написал посол в письме, опубликованном в американском ежедневном издании.
Ханстман отметил, что на пост посла его назначил Трамп, а сенат одобрил это решение. Также он подчеркнул, ему поручено представлять интересы Соединенных Штатов, что «в случае с Россией сложно и часто малопонятно».
Ранее журналист Роберт Герк опубликовал в The Salt Lake Tribune статью, в которой призвал американского посла уйти в отставку из-за того, что он якобы служит «не президенту, а марионетке».
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