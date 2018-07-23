После интервью с Путиным американский журналист уехал отдыхать в Россию

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Ведущий американского канала Fox News Крис Уоллес после того, как провел интервью с Президентом РФ Владимиром Путиным, уехал в отпуск в Россию, сообщают «Известия».

На вопрос, почему журналист решил посетить Москву и Санкт-Петербург, он ответил: «Подумал: а почему бы и нет?».

Уоллес также рассказал, что на улицах двух российских городов его часто узнавали в лицо.

Интервью с Путиным Уоллес взял в российском посольстве в Хельсинки после саммита российского и американского президентов. Уоллес отметил, что единственным условием российской стороны заключалось в том, что телеканал обязуется показать интервью в эфире полностью. Беседа продолжалась около 35 минут, во время нее Путин ответил на вопросы о Крыме, расширении НАТО, а также о вмешательстве в американские президентские выборы в 2016 году.

Переговоры Трампа и Путина прошли 16 июля в столице Финляндии и длились больше четырех часов. В частности, президенты беседовали наедине почти 2 часа.