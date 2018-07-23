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Татар-информ

23 июля 2018, 04:20

Здоровье и средаНаука и образование

Зубная паста оказалась способна вызывать диабет

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У больных сахарным диабетом второго типа в ткани поджелудочной железы был найден содержащийся в пасте диоксид титана.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Содержащийся в зубной пасте и косметике диоксид титана (пищевой краситель E171) оказался способен вызывать сахарный диабет второго типа. К такому выводу пришли исследователи из американского Техасского университета, статья которых вышла в журнале Chemical Research in Toxicology, передает РИА Новости.

Ученые обратили внимание на то, что число заболеваний сахарным диабетом второго типа выросло в четыре раза после того, как диоксид титана начал массово применяться в качестве пищевого красителя.

Чтобы подтвердить предположение, они исследовали ткань поджелудочной железы у 11 добровольцев. У восьми подопытных, страдавших сахарным диабетом, был найден диоксид титана, а у троих здоровых это вещество отсутствовало.

Таким образом, исследователи нашли подтверждение своей гипотезе, что диоксид титана может быть одним из веществ, способныъ вызывать сахарный диабет второго типа. Теперь они хотят проверить этот вывод на больших группах людей. 

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