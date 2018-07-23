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В Казани после погони задержали пьяного водителя автокрана

Татар-информ

23 июля 2018, 00:15

ОбществоПроисшествия

Собака открыла багажный отсек самолета летевшего в Москву самолета

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Никто из людей не пострадал, уцелела и виновница происшествия.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Небольшая собака, летевшая в багажном отсеке следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву самолета Boeing-737, сумела открыть его. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в аэропорту «Шереметьево».

Сигнализация сработала на высоте около 4 тыс. м, когда самолет уже подлетал к Москве. Экипаж лайнера благополучно произвел экстренную посадку. Никто не пострадал, добавил собеседник агентства.

При осмотре багажного отсека специалистами наземных служб выяснилось, что собака, которую не заперли надежно в клетке, выбралась из нее, разодрала внутреннюю обшивку и каким-то образом открыла переднюю створку отсека.

Автоматика успела остановить открытие створки, образовалась щель шириной в несколько десятков сантиметров. Однако собака в нее не полезла и осталась жива. 

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