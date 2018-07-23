Главное
В Казани после погони задержали пьяного водителя автокрана

Татар-информ

23 июля 2018, 02:14

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Китайцы активнее других иностранцев посещали матчи ЧМ-2018 в России

Рекомендуем

Города чемпионата мира по футболу посетили 68 тысяч китайцев.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Китай возглавил список зарубежных стран по числу иностранных болельщиков на матчах чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает агентство ТурСтат.

Города, принимавшие мундиаль, посетили 68 тыс. китайцев. На втором месте оказались американцы: 52 тыс. жителей США приехали в Россию, чтобы посмотреть матчи ЧМ. На третьем – представители Мексики (44 тыс.). За ними следуют аргентинцы (37 тыс.), бразильцы (35 тыс.) и англичане (31 тыс.).

Колумбия (31 тыс.), Германия (30 тыс.) и Перу (27 тыс.) замкнули топ иностранных государств по числу болельщиков, посетивших игры чемпионата мира.

Всего же иностранцы составили 46 процентов, или 843 тыс. от 1 млн 830 тыс. болельщиков матчей мундиаля в России. Рейтинг составлен по результатам анализа числа выданных Fan ID.

 

Реклама

Следующая новость

Сабантуй в Москве собрал более 250 тысяч гостей
Новости дня
03:22
В Пестречинском районе проходят акции по борьбе с борщевиком

В работе на территориях Шихаздинского, Шигалеевского и Пестречинского сельских поселений задействованы не только люди, но и техника.

02:14
Китайцы активнее других иностранцев посещали матчи ЧМ-2018 в России
01:32
Грузовики «КАМАЗ-Мастера» заняли первые шесть мест после второго этапа «Шелкового пути-2018»

Первым пришел к финишу экипаж Андрея Каргинова, опередивший лидирующего в общем зачете Дмитрия Сотникова.

00:37
В Британии составили фоторобот подозреваемой в отравлении Скрипалей
00:15
Собака открыла багажный отсек самолета летевшего в Москву самолета
22.07 23:40
В Ярославле из-за видео с избиением отстранили от работы 17 сотрудников колонии
22.07 23:21
Германия согласилась принять часть вывезенных из Сирии активистов «Белых касок»
22.07 22:47
WP раскрыла имя финансировавшего Бутину российского бизнесмена
22.07 22:20
В мире насчитали более 40 миллионов рабов
22.07 21:53
Сабантуй в Москве собрал более 250 тысяч гостей

Фестиваль традиционно прошел в музее-заповеднике «Коломенское».

22.07 21:34
Рогозин анонсировал начало работ над «Союзом-5»
22.07 21:15
ВВС Израиля нанесли очередной удар по территории Сирии
22.07 20:54
Паводок смыл кран на строительстве моста через Амур
22.07 20:30
В Астраханской области опрокинулась лодка с детьми, трое погибли
22.07 20:11
Нетаньяху пригрозил в семь раз сильнее ударить по «Хамасу»
22.07 19:56
Пайсон стал свидетелем по делу о госизмене в Роскосмосе
22.07 19:37
Татарстанских драматургов приглашают к участию в лаборатории PRO/log2018

Проект осуществляется при участии Министерства культуры РТ и Фонда поддержки современного искусства «Живой город».

22.07 19:20
Глава Нацразведки США объяснил свою реакцию на приглашение Путину посетить Вашингтон
22.07 18:58
В Казани после погони задержали пьяного водителя автокрана

Остановить нарушителя позволила только стрельба по колесам.

22.07 18:45
Роскосмос подтвердил арест сотрудника ЦНИИмаш Кудрявцева
22.07 18:31
Синоптики пообещали жителям Автограда жару в предпоследней неделе июля

23 июля днем в Автограде сохранится +24 градуса, а в последующие дни недели установится более жаркая погода – ожидается +28 градусов.

22.07 18:10
Более десяти человек погибли при взрыве в аэропорту Кабула
22.07 17:59
Вышел трейлер мультсериала «Разочарование» от создателя «Симпсонов» и «Футурамы»
22.07 17:44
Эквадор намерен выдать Ассанжа Великобритании
22.07 17:25
СМИ: Бутина встречалась с представителями Минфина и ФРС США
События