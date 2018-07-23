Китайцы активнее других иностранцев посещали матчи ЧМ-2018 в России

Города чемпионата мира по футболу посетили 68 тысяч китайцев.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Китай возглавил список зарубежных стран по числу иностранных болельщиков на матчах чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает агентство ТурСтат.

Города, принимавшие мундиаль, посетили 68 тыс. китайцев. На втором месте оказались американцы: 52 тыс. жителей США приехали в Россию, чтобы посмотреть матчи ЧМ. На третьем – представители Мексики (44 тыс.). За ними следуют аргентинцы (37 тыс.), бразильцы (35 тыс.) и англичане (31 тыс.).

Колумбия (31 тыс.), Германия (30 тыс.) и Перу (27 тыс.) замкнули топ иностранных государств по числу болельщиков, посетивших игры чемпионата мира.

Всего же иностранцы составили 46 процентов, или 843 тыс. от 1 млн 830 тыс. болельщиков матчей мундиаля в России. Рейтинг составлен по результатам анализа числа выданных Fan ID.