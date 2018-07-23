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Татар-информ

23 июля 2018, 03:22

ОбществоЗдоровье и среда

В Пестречинском районе проходят акции по борьбе с борщевиком

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В работе на территориях Шихаздинского, Шигалеевского и Пестречинского сельских поселений задействованы не только люди, но и техника.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). В Пестречинском районе РТ районе еженедельно проходят масштабные средники по борьбе с борщевиком, пишет местная газета «Вперед».

В работе на территориях Шихаздинского, Шигалеевского и Пестречинского сельских поселений задействованы не только люди, но и специализированная техника. Были пригнаны тракторы, которые скашивали сорняк.

Однако на склоны реки, где в основном растет борщевик, технике добраться сложно, поэтому в ход идут лопаты, триммеры и косы. Перед каждой работой проводятся беседы, на которых оговариваются меры предосторожности.

Глава Пестречинского сельского поселения Али Рафиков пояснил, что бороться с вредным растением нужно не только специалистам, но и самим жителям района.

Борщевик – растение, которое очень быстро распространяется по территориям. Листья и плоды борщевика богаты эфирными маслами. Прикосновение к нему может вызывать раздражение и ожог кожи за счет того, что все части растения содержат вещества, резко повышающие чувствительность организма к ультрафиолетовому излучению. Самые сильные ожоги борщевик вызывает, соприкасаясь с кожными покровами в ясные солнечные дни.

Министерство сельского хозяйства РФ разработало законопроект, согласно которому, за найденный на участке борщевик будут взиматься штрафы. Правительство рассчитывает на его принятие до конца 2018 года.

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