В Пестречинском районе проходят акции по борьбе с борщевиком

В работе на территориях Шихаздинского, Шигалеевского и Пестречинского сельских поселений задействованы не только люди, но и техника.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). В Пестречинском районе РТ районе еженедельно проходят масштабные средники по борьбе с борщевиком, пишет местная газета «Вперед».



В работе на территориях Шихаздинского, Шигалеевского и Пестречинского сельских поселений задействованы не только люди, но и специализированная техника. Были пригнаны тракторы, которые скашивали сорняк.



Однако на склоны реки, где в основном растет борщевик, технике добраться сложно, поэтому в ход идут лопаты, триммеры и косы. Перед каждой работой проводятся беседы, на которых оговариваются меры предосторожности.



Глава Пестречинского сельского поселения Али Рафиков пояснил, что бороться с вредным растением нужно не только специалистам, но и самим жителям района.

Борщевик – растение, которое очень быстро распространяется по территориям. Листья и плоды борщевика богаты эфирными маслами. Прикосновение к нему может вызывать раздражение и ожог кожи за счет того, что все части растения содержат вещества, резко повышающие чувствительность организма к ультрафиолетовому излучению. Самые сильные ожоги борщевик вызывает, соприкасаясь с кожными покровами в ясные солнечные дни.



Министерство сельского хозяйства РФ разработало законопроект, согласно которому, за найденный на участке борщевик будут взиматься штрафы. Правительство рассчитывает на его принятие до конца 2018 года.