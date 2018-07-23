Для лаишевских новобранцев в Самарской области провели День национальной кухни

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(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Делегация Лаишевского района Татарстана организовала День национальной кухни для подшефной воинской части в поселке Мирный Самарской области, сообщает пресс-служба районной администрации.
В дивизии противовоздушной обороны проходят службу 13 лаишевских ребят, призванных в армию весной этого года. На церемонию приехали родители и родственники солдат, которые впервые увидели своих близких после отправления на службу в армию.
С поздравительным словом к землякам от имени родителей обратилась начальник Управления образования Лаишевского района Гульнара Шарипова, у которой сын также проходит службу в этой воинской части.
Военный комиссар Лаишевского района Александр Афанасьев добавил, что родная земля ждет своих сыновей, и выразил уверенность в успешной службе военнослужащих. В ответном слове новобранец Александр Автономов заверил, что лаишевские солдаты покажут себя только с лучшей стороны и будут достойно служить Родине.
На Дне национальной кухни мастера представили традиционные татарские блюда. Солдаты попробовали угощения, а затем для них состоялся концерт, на котором выступили артисты Лаишевского района.
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