Значительный вклад в надежное энергоснабжение мундиаля внесли сотрудники ОАО «Сетевая компания»

В Казанском энергорайоне был создан оптимальный режим работы электрической сети в период проведения мероприятий ЧМ 2018 в Казани.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). К участию в спортивном мероприятии мирового масштаба было привлечено более 600 сотрудников Управления и филиалов со всех районов Татарстана, испытывавшие максимальную нагрузку в дни проведения чемпионата мира по футболу. Кроме того, успех мероприятия обеспечивала и деятельность сотрудников компании, контролировавших процесс со своих рабочих мест.

Подготовка к чемпионату мира в Казани для сотрудников ОАО «Сетевая компания» стартовала уже зимой — разработкой необходимой документации и выездами на спортивные и тренировочные объекты, вошедшими в зону ответственности персонала компании в период проведения мероприятия.

В целом же процесс подготовки необходимой энергетической инфраструктуры к значимому спортивному событию шел уже многие годы — накануне Универсиады, чемпионата по водным видам спорта, Кубка конфедераций были выполнены все необходимые мероприятия по реконструкции оборудования в соответствии с инвестиционной программой компании. Одним из мероприятий, завершающим подготовку к проведению футбольного Мундиаля стало строительство линии электропередачи 220 кВ «Щелоков-Центральная», а также кабельной линии 10 кВ «Крыловка — РТП −109».

В Казанском энергорайоне был создан оптимальный режим работы электрической сети в период проведения мероприятий ЧМ-2018 в городе Казани. С 4 июня по 16 июля был введен режим «технологической тишины» на энергообъектах компании, влияющих на надежность электроснабжения объектов ЧМ.

На период проведения ЧМ был сформирован РОШЭ ЧМ (региональный оперативный штаб по энергетике), в структуру которого вошли представители энергетических компаний республики, участвующие в подготовке и проведении ЧМ. В РОЦ (региональный операционный центр), размещенном на территории стадиона «Казань Арена», круглосуточно функционировал штаб по энергетике, сюда передавалась вся информация о текущем состоянии электрооборудования, дефектах и повреждениях, влияющих на надежность электроснабжения объектов ЧМ, о силах и средствах, готовых к ликвидации последствий аварий от всех организаций, участвующих в электроснабжении объектов ЧМ. Также в компании работал Ситуационно-аналитический центр чемпионата.

Был определен перечень объектов ЧМ-2018 в РТ с особыми требованиями к надежности электроснабжения. Это стадион «Казань Арена» — объект, где прошли все матчи чемпионата мира в Казани, фан-зона возле чаши «Казан», тренировочные базы на стадионе «Рубин», «Трудовые резервы», «Свияга» — здесь тренировались и проживали сборные Японии, Австралии, Колумбии, тренировочные стадионы — «Электрон», «Центральный стадион», а также резервные объекты на «Динамо» в поселке Мирный, лагере «Волга».

Для обеспечения надежной эксплуатации внутренних электрических сетей объектов ЧМ по каждому спортивному или тренировочному объекту ЧМ, а также местам размещения команд были определены границы и объем привлечения персонала ОАО «Сетевая компания». На каждом объекте были назначены энергоменеджеры из числа технических руководителей, привлечен персонал филиалов, разработаны графики дежурства.

Были изучены инфраструктура каждого объекта, технологическая схема, особенности электроустановок потребителя (стадионов), проектная нагрузка, проведена ревизия оборудования распределительных питающих сетей и электроустановок. В качестве «холодного резерва» с целью повышения надежности электроснабжения были установлены и подключены резервные источники снабжения электрической энергией (РИСЭЭ), проведены строительно-монтажные и пуско-наладочные работы с оснащением необходимыми средствами защиты и пожаротушения.

Большие объемы работ были выполнены Казанскими электрическими сетями — согласно требованиям ФИФА энергоснабжение объектов должно было обеспечиваться от внешних электрических сетей, входящих в зону ответственности столичного филиала.Сотрудники КЭС контролировали состояние и следили за эксплуатацией электросетевого оборудования на всей территории Казани. На объектах с их участием были проведены противоаварийные тренировки с полным погашением основного питания объектов ЧМ и переводом нагрузки на РИСЭЭ. Целью проводимых тренировок явилась проверка умения и навыков персонала оперативно анализировать ситуации возникшие в процессе нарушений электроснабжения объектов и вырабатывать стратегию действий направленных на их локализацию и ликвидацию.

В усиленном режиме велась работа подразделений компании: ежедневно в ходе мероприятия проводились периодические осмотры ВЛ, оборудования ПС, были организованы облеты ЛЭП. В мероприятиях принимали участие как электромонтеры оперативно-выездных бригад, так и инженерно-технический персонал. С целью обеспечения необходимого уровня постоянной готовности и оперативного реагирования на любые нештатные ситуации было организовано дежурство сводных аварийно-восстановительных бригад компании.

В рамках усиления антитеррористической защищенности энергообъектов, влияющих на надежность электроснабжения Казанского энергорайона, было организовано взаимодействие с правоохранительными органами и силовыми структурами.

По завершении футбольных матчей в адрес руководства компании поступили благодарности от администраций спортивных объектов, где находились на дежурстве сотрудники компании. «Хотелось бы выразить искреннюю благодарность всем работникам ОАО „Сетевая компания“, задействованным в этом мероприятии, за высокий профессионализм и квалификацию персонала, за умение решать задачи любой сложности и воплощать их в реальность с учетом местных условий», — говорится в частности в письме, подписанном директором МАУ СОК «Трудовые резервы» Русланом Минабутдиновым.

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