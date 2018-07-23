Жаркая пора: Куда идти школьникам для подработки на летних каникулах?

Трудовая деятельность формирует полноценных членов современного общества.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ», Егор Никитин). С началом жаркого летнего периода традиционно приходит пора самых продолжительных школьных каникул протяженностью в целых три месяца. Школьные дворы пустеют, и подростки отправляются на заслуженный отдых вплоть до сентября. Часть из них родители отправляют в оздоровительные лагеря, других — на дачи к бабушкам и дедушкам. Но есть и те, кто ждет каникул, чтобы устроиться на летнюю подработку.

Стремление к самостоятельности — одна из главных отличительных черт подросткового периода. А что может дать больше самостоятельности, чем деньги, заработанные собственным трудом, а не выпрошенные у родителей? К тому же потребности современных подростков с каждым годом только растут, а желание трудиться падает. И если нашим родителям в этом возрасте было достаточно 10 копеек на стаканчик пломбира, то нынешнему поколению подавай смартфон, компьютер и новую игровую приставку. В такой ситуации работа на летних каникулах — самое правильное, что могут сделать родители. Ведь именно трудовая активность помогает подрастающему поколению стать социально зрелыми и полноценными членами общества. Благодаря труду ребенок научится рационально относиться к деньгам (в том числе, и родительским), станет более самостоятельным и получит неоценимый опыт социализации.

«Сегодня труд является одним из факторов эмоциально-волевого развития подрастающего поколения. Сейчас он исчезает в силу изменения культуры — она стала „мониторной“, у подростков часто формируется „кнопочное“ сознание. Статистика показывает, что изоляция школьников от тех компьютерных условий, в которых они пребывают, зачастую приводит к агрессивной реакции, и даже приступам», — рассказал журналистам ИА «Татар-информ» известный татарстанский психолог, доцент кафедры дошкольного и начального образования Института психологии и образования КФУ Рамиль Гарифуллин.

Он отметил, что проблемы связаны с тем, что у современных подростков существует множество зависимостей, связанных с интернетом, алкоголем и другими факторами.

«Поэтому я считаю, что летняя подработка просто необходима современным школьникам», — подчеркнул ученый.

По статистике, определенный процент молодежи упорно отказывается от такой деятельности, и зачастую на почве нежелания трудиться у них возникают конфликты с домочадцами. Оторвать от монитора поколение, страдающее от интернет-зависимости, стоит немалых усилий.

«И если ребенок принял решение, что потратит часть летних каникул на подработку, то я могу только поздравить его родителей. Ведь это значит, что подросток не попал в беду, у него нет зависимости», — считает эксперт.

При этом Гарифуллин добавил, что далеко не все молодое поколение нуждается в приучении к трудовой деятельности. Существует значительная доля подростков, которые сами с удовольствием идут на работу, потому что понимают важность труда для своего собственного развития. Ведь труд — это способ, через который подрастающее поколение может познать себя. Через трудовую деятельность у подростка появляется понимание того, кто он есть в существующей социальной системе.

«И это нужно даже не ради зарплаты, а чтобы понять, насколько он как личность способен к созидательному труду, а не только нажимать на кнопки у монитора. На самом деле, это очень серьезный тест на психическое здоровье школьников», — заключил наш собеседник.

Но куда пойти подростку, который хочет заработать свои первые деньги во время летних каникул, и что нужно знать его родителям? Формально, любой подросток, достигший 14-летнего возраста, имеет право на официальное трудоустройство, но далеко не каждый работодатель готов принять временного несовершеннолетнего работника.

В основном это связано с тем, что труд подростков очень серьезно защищен российским законодательством и накладывает дополнительную ответственность на работодателя. Так, еще в прошлом июле в нашей стране начал действовать новый федеральный закон о труде несовершеннолетних. В документе указано — работодатели могут заключать трудовые договоры с подростками, достигшими 14-летнего возраста. Единственное условие — наличие письменного разрешения от родителей. Но и оно не потребуется после того, как ребенок достигнет возраста 15 лет.

Отдельное место в законе отведено продолжительности трудового дня для несовершеннолетних — он у них сокращенный. Однако конкретное время работы жестко привязано к возрасту подростка. Самые щадящие условия, не более 4 часов в день, работодатель обязан предоставить работникам в возрасте от 14 до 15 лет. На час больше смогут поработать подростки от 15 до 16 лет, а у ребят постарше (от 16 до 18 лет) трудовые будни не должны превышать семи часов.

Сами вакансии лучше искать не через сторонние площадки (там можно легко натолкнуться на недобросовестных работодателей и просто мошенников), а обратиться к профессионалам — в центр занятости населения. Такие учреждения есть в каждом городе страны, их специалисты помогают встретиться потенциальным работникам и их нанимателям. Центры занятости традиционно активизируют свою работу с приходом лета. В это время они начинают активно привлекать работодателей, способных трудоустроить подростков на период летних каникул. При таком трудоустройстве несовершеннолетний точно получит только официальную работу и «белую» зарплату, а значит его трудовые права будут надежно защищены.

Чтобы прояснить ситуацию, мы позвонили в Центр занятости населения Казани. Там рассказали, куда нужно обращаться подросткам, желающим подработать на каникулах.

«С вопросами предоставления государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, необходимо обратиться в центр занятости населения по месту жительства (регистрации)», — отметили в учреждении.

Именно так поступили в семье Шарафутдиновых. Отец семейства, Ильназ, работает на одном из промышленных предприятий Казани. Его жена Лилия воспитывает троих детей, старшему из которых, Тимуру, недавно исполнилось 15 лет. И с наступлением школьных каникул вместо отдыха на даче он принял решение устроиться на работу. Семья полностью поддержала решение подростка, который в глазах родных стал заметно взрослее.

«Это точно ему пригодится, сделает из него настоящего мужчину, который сможет содержать и себя, и свою будущую семью. Мы гордимся нашим сыном», — рассказала журналистам мама подростка Лилия Шарафутдинова. Она добавила, что в дальнейшем Тимур планирует продолжить трудовую династию и стать работником одного из республиканских предприятий промышленности.

В целом, трудоустройство подростков в Татарстане находится под особым контролем Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ. В республике работает долгосрочная программа содействия трудоустройству на период 2014 — 2020 годов. Отдельный ее пункт посвящен именно трудоустройству несовершеннолетних. Например, прошлогодний план по республике составил более 20 тыс. трудоустроенных подростков.

В ведомстве напомнили, что конечные выплаты подросткам формируются сразу из нескольких источников — часть из средств самого работодателя, часть из муниципального и республиканского бюджетов. При этом средняя максимальная зарплата, на которую могут рассчитывать участники подработки в республике, колеблется в районе 15 тыс. рублей. Достаточно неплохие деньги с учетом неполного рабочего дня.

Кроме того, в Центре занятости населения Казани нам рассказали, что служба тоже производит выплаты работающим подросткам.

«В период участия во временных работах службой занятости населения г. Казани подростку перечисляется материальная поддержка на его лицевой счет, открытый в Сбербанке России в размере 1 тыс. 275 рублей на одного человека за отработанный месяц», — отметили в учреждении.

Если подросток твердо решил работать в летний период, то прежде всего необходимо определиться с направлением его деятельности. Может показаться, что это не так уж и важно — «подумаешь, где подрабатывать». Однако специалисты подчеркивают, что работа должна приносить не только деньги, но и удовлетворение от проделанного труда.

Это привьет подростку чувство трудолюбия, которое наверняка пригодится ему в будущем. Кроме того, опыт подработки поможет увидеть, какое направление больше подходит юному чаду. В дальнейшем эта практика может определить его уже взрослую трудовую деятельность.

При трудоустройстве школьников ожидает широкий список возможной работы. При желании подросток может претендовать на вакансии, связанные с городским благоустройством, работой агропромышленного комплекса (посадкой, прополкой и сбором урожая), мелкими ремонтными и другими работами.

Напоследок специалисты центра занятости населения напомнили, что условия труда для несовершеннолетних строго определены в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

«Оплата труда производится работодателем при условии отработки месячной нормы рабочего времени, предусмотренной для каждой возрастной категории несовершеннолетних граждан, из расчета не менее минимального размера оплаты труда, установленного в РФ», — заключили специалисты учреждения.