Германия согласилась принять часть вывезенных из Сирии активистов «Белых касок»

Израиль переправил в Иорданию около 800 активистов и членов их семей.

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Германия согласилась принять восьмерых вывезенных из Сирии активистов неправительственной спасательной организации «Белые каски» и членов их семей. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел ФРГ.

Глава МИД Германии подчеркнул, что теперь активисты, ранее спасавшие других людей, сами нуждаются в помощи. Он также напомнил, что за время гражданской войны в Сирии «Белые каски» спасли около 100 тыс. человек и сами потеряли примерно 250 спасателей убитыми.

Ранее Израиль переправил примерно 800 активистов и членов их семей в Иорданию для дальнейшего перемещения в страны Запада, которые согласятся их принять.

Неправительственная спасательная организация «Белые каски» была создана в 2013 году. Она оказывала помощь мирным жителям на территориях, подконтрольных сирийской оппозиции. Финансовую помощь активистам оказывали правительства западных стран.

Официальные власти Сирии и представители России не раз критиковали деятельность «Белых касок», обвиняя их в съемках постановочных роликов.

Эвакуировать связанных с оппозицией спасателей с юго-запада Сирии пришлось из-за наступления правительственных войск в провинциях Дераа и Кунейтра, приведшего к резкому сокращению территории, контролируемой повстанцами.