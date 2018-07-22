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В Казани после погони задержали пьяного водителя автокрана

Татар-информ

22 июля 2018, 22:20

Общество

В мире насчитали более 40 миллионов рабов

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Больше всего рабов на тысячу жителей оказалось в Северной Корее.

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). На земном шаре, согласно данным за 2016 год, насчитывается около 40,3 млн рабов. Это следует из отчета Global Slavery Index некоммерческой организации Walk Free.

Организация рассматривает как рабов жертв принудительного и детского труда, сексуальной эксплуатации, а также лиц, вынужденно вступивших в брак.

Среди рабов женщин более чем в два раза больше, чем мужчин – 71 процент против 29. Всего за последние пять лет той или иной форме рабства подверглись около 89 млн человек.

Среди стран с наибольшим количеством рабов на тысячу жителей оказались Северная Корея, Эритрея, Бурунди, Центральноафриканская республика и Афганистан. При этом рабство оказалось распространено даже в развитых странах Запада.

В России организация насчитала не менее 794 тыс. человек, оказавшихся в рабстве. В антирейтинге стран, использующих рабский труд, РФ заняла 64-е место, разместившись между Молдовой и Египтом.  

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