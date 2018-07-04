Сабантуй в Москве собрал более 250 тысяч гостей

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Московский международный фестиваль «Сабантуй-2018», прошедший накануне в столице России, собрал свыше 250 тыс. гостей.
Соответствующая информация была приведена на заседании оргкомитета мероприятия, прошедшем в Татарском культурном центре Москвы, сообщает пресс-служба центра.
Кроме того, на Сабантуе выступили 500 артистов, а в его работе приняли участие 1 тыс. организаторов и 300 волонтеров.
Фестиваль традиционно прошел в музее-заповеднике «Коломенское». Его организаторами стали правительства Москвы, Татарстана и Башкортостана, а также Татарская национально-культурная автономия города Москвы. Художественным руководителем праздника выступил известный в Европе режиссер Ханс-Йоахим Фрай.
К празднику в Москве приготовили 2018-килограммовый чак-чак, который стал главным его сюрпризом. Вниманию посетителей были представлены шесть сцен, названных по частям света. Также были организованы восточная ярмарка, аллея национальных шатров «Улица добрых соседей», выставки, аттракционы и мастер-классы.
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Фестиваль традиционно прошел в музее-заповеднике «Коломенское».
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