Главное
В Казани после погони задержали пьяного водителя автокрана

Татар-информ

22 июля 2018, 21:34

Общество

Рогозин анонсировал начало работ над «Союзом-5»

Рекомендуем

Над ракетой будут работать РКК «Энергия», РКЦ «Прогресс» и НПО «Энергомаш».

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). В России начались работы по созданию новой ракеты-носителя среднего класса «Союз-5». Об этом в своем Twitter’е сообщил руководитель государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

По его словам, над ракетой будут работать РКК «Энергия», РКЦ «Прогресс» и НПО «Энергомаш». Рогозин уверен, что эти работы позволят обновить отечественную ракетно-космическую отрасль.

«Союз-5» сможет выводить на опорную орбиту до 17 т нагрузки. Двухступенчатая ракета создается в рамках ОКР «Феникс» на двигателе РД-171.

До этого СМИ передавали, что Рогозин намерен сместить сроки создания ракеты «Союз-5» с 2022-го на 2025-2026 годы.

Ранее ИА «Татар-информ» писало о расследовании дела о государственной измене в Роскосмосе.

Реклама

Следующая новость

Сабантуй в Москве собрал более 250 тысяч гостей
Новости дня
22:47
WP раскрыла имя финансировавшего Бутину российского бизнесмена
22:20
В мире насчитали более 40 миллионов рабов
21:53
Сабантуй в Москве собрал более 250 тысяч гостей

Фестиваль традиционно прошел в музее-заповеднике «Коломенское».

21:34
Рогозин анонсировал начало работ над «Союзом-5»
21:15
ВВС Израиля нанесли очередной удар по территории Сирии
20:54
Паводок смыл кран на строительстве моста через Амур
20:30
В Астраханской области опрокинулась лодка с детьми, трое погибли
20:11
Нетаньяху пригрозил в семь раз сильнее ударить по «Хамасу»
19:56
Пайсон стал свидетелем по делу о госизмене в Роскосмосе
19:37
Татарстанских драматургов приглашают к участию в лаборатории PRO/log2018

Проект осуществляется при участии Министерства культуры РТ и Фонда поддержки современного искусства «Живой город».

19:20
Глава Нацразведки США объяснил свою реакцию на приглашение Путину посетить Вашингтон
18:58
В Казани после погони задержали пьяного водителя автокрана

Остановить нарушителя позволила только стрельба по колесам.

18:45
Роскосмос подтвердил арест сотрудника ЦНИИмаш Кудрявцева
18:31
Синоптики пообещали жителям Автограда жару в предпоследней неделе июля

23 июля днем в Автограде сохранится +24 градуса, а в последующие дни недели установится более жаркая погода – ожидается +28 градусов.

18:10
Более десяти человек погибли при взрыве в аэропорту Кабула
17:59
Вышел трейлер мультсериала «Разочарование» от создателя «Симпсонов» и «Футурамы»
17:44
Эквадор намерен выдать Ассанжа Великобритании
17:25
СМИ: Бутина встречалась с представителями Минфина и ФРС США
17:10
На Высокой Горе состоится мотоциклетный кросс на Кубок ДОСААФ РТ

Соревнования будут насыщены опасными поворотами и препятствиями, высокими прыжками и трамплинами, а также азартной борьбой участников.

16:52
Появился новый трейлер сиквела «Фантастических тварей»
16:41
В столице Татарстана прошел Казанский триатлон-2018

Почти три с половиной сотни смельчаков проплыли 750 метров, проехали на велосипеде 20 километров и пробежали еще пять.

16:23
СМИ узнали о согласии Аргентины на создание американских баз
15:56
В Нурлате состоялся День предварительного голосования

В Нурлатском районе избирательные участки работали в двух округах: в Нурлат-Северном избирательном округе и селе Курманаево.

15:40
Свищев о победе боксера Усика: За один бой сделал больше, чем Порошенко за время президентства
15:28
Порошенко пообещал поднять украинский флаг в ДНР и ЛНР
События