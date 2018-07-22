Рогозин анонсировал начало работ над «Союзом-5»

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(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). В России начались работы по созданию новой ракеты-носителя среднего класса «Союз-5». Об этом в своем Twitter’е сообщил руководитель государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.
По его словам, над ракетой будут работать РКК «Энергия», РКЦ «Прогресс» и НПО «Энергомаш». Рогозин уверен, что эти работы позволят обновить отечественную ракетно-космическую отрасль.
«Союз-5» сможет выводить на опорную орбиту до 17 т нагрузки. Двухступенчатая ракета создается в рамках ОКР «Феникс» на двигателе РД-171.
До этого СМИ передавали, что Рогозин намерен сместить сроки создания ракеты «Союз-5» с 2022-го на 2025-2026 годы.
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