Рогозин анонсировал начало работ над «Союзом-5»

Над ракетой будут работать РКК «Энергия», РКЦ «Прогресс» и НПО «Энергомаш».

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). В России начались работы по созданию новой ракеты-носителя среднего класса «Союз-5». Об этом в своем Twitter’е сообщил руководитель государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

По его словам, над ракетой будут работать РКК «Энергия», РКЦ «Прогресс» и НПО «Энергомаш». Рогозин уверен, что эти работы позволят обновить отечественную ракетно-космическую отрасль.

«Союз-5» сможет выводить на опорную орбиту до 17 т нагрузки. Двухступенчатая ракета создается в рамках ОКР «Феникс» на двигателе РД-171.

До этого СМИ передавали, что Рогозин намерен сместить сроки создания ракеты «Союз-5» с 2022-го на 2025-2026 годы.

Ранее ИА «Татар-информ» писало о расследовании дела о государственной измене в Роскосмосе.