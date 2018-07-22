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Татар-информ

22 июля 2018, 21:15

ПолитикаПроисшествия

ВВС Израиля нанесли очередной удар по территории Сирии

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Фото: соцсети

Данные о нанесенном ударом ущербе разнятся в зависимости от источников.

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Военно-воздушные силы Израиля нанесли очередной удар по территории Сирии. На этот раз их целью стал военный объект в городе Масьяф, находящемся в провинции Хама, передает сирийское государственное агентство SANA.

Источник агентства в военных кругах заявил, что в результате удара был нанесен только материальный ущерб.

По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, четыре израильских самолета выпустили четыре ракеты по научно-исследовательскому центру в Масьяфе. Три из них якобы были сбиты, а одна упала за пределами центра.

При этом, по данным сирийских оппозиционеров, в результате атаки погибли боевики ливанского радикального шиитского движения «Хезболла» и военные из Ирана, отмечает NEWSru.co.il.

Армия обороны Израиля традиционно не стала комментировать информацию из иностранных источников.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ВВС Израиля нанесли ракетный удар по позициям сирийской армии к северу от аэропорта Нейраб в провинции Алеппо.

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