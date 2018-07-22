Паводок смыл кран на строительстве моста через Амур

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(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Из-за повышения уровня воды в Амуре на строительстве моста между российским городом Благовещенск и китайским городом Хэйхэ утонул строительный кран и обрушились четыре пролета рабочего моста. Об этом сообщает «Амур.info».
Строители успели отозвать рабочих с подтопляемых площадок. Но уровень воды превысил критические отметки, и четыре пролета рабочего моста вместе с находившимся на нем краном рухнули в реку. Эвакуировать кран не успели из-за слишком быстрого подъема воды.
В результате происшествия никто не пострадал. На берегу продолжаются работы по строительству моста. Работы в русле Амура будут возобновлены после того, как спадет вода.
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