Паводок смыл кран на строительстве моста через Амур

Из-за повышения уровня воды обрушились четыре пролета рабочего моста.

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Из-за повышения уровня воды в Амуре на строительстве моста между российским городом Благовещенск и китайским городом Хэйхэ утонул строительный кран и обрушились четыре пролета рабочего моста. Об этом сообщает «Амур.info».

Строители успели отозвать рабочих с подтопляемых площадок. Но уровень воды превысил критические отметки, и четыре пролета рабочего моста вместе с находившимся на нем краном рухнули в реку. Эвакуировать кран не успели из-за слишком быстрого подъема воды.

В результате происшествия никто не пострадал. На берегу продолжаются работы по строительству моста. Работы в русле Амура будут возобновлены после того, как спадет вода.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Чите из-за паводка обрушился автомобильный мост.