В Астраханской области опрокинулась лодка с детьми, трое погибли

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Сегодня на реке Бузан в селе Калинино Володарского района Астраханской области перевернулась перевозившая детей лодка. Трое маленьких пассажиров погибли, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Всего в лодке находились двое взрослых и семеро детей. Утонули три ребенка – 2003, 2009 и 2010 годов рождения.
Сейчас на месте трагедии работают водолазы «Волгоспаса» и представители других профильных ведомств.
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