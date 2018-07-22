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Татар-информ

22 июля 2018, 20:11

Политика

Нетаньяху пригрозил в семь раз сильнее ударить по «Хамасу»

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Удары ВВС Израиля стали ответом на гибель военнослужащего на границе.

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил базирующемуся в секторе Газа радикальному палестинскому движению «Хамас» всемеро более сильными ударами.

«Мы очень сильно ударили по "Хамасу" в эти выходные, и, если это понадобится, мы ударим их в семь раз сильнее», – приводит слова политика его пресс-служба.

В ответ на гибель 20 июля от снайперского огня израильского военнослужащего во время патрулирования границы ВВС Израиля нанесли по объектам «Хамаса» около 70 ударов.

По территории Израиля были выпущены три ракеты. Две из них сбила система противоракетной обороны «Железный купол», а одна упала в пустынной местности.

По информации Министерства здравоохранения администрации сектора Газа, погибли четверо палестинцев и еще около 120 были ранены. Трое убитых были боевиками «Бригад Изаддина аль-Касама» – боевого крыла «Хамаса».

На следующий день, 21 июля, сторонам при международном посредничестве удалось добиться соглашения о прекращении огня.

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