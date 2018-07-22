Глава Нацразведки США объяснил свою реакцию на приглашение Путину посетить Вашингтон

По словам Коутса, его реакция была ошибочно истолкована прессой.

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Директор Национальной разведки США Дэниэл Коутс прокомментировал свою реакцию на информацию о том, что Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригласил своего российского коллегу Владимира Путина посетить Вашингтон. Об этом сообщает CNBC.

По словам Коутса, его реакция была ошибочно истолкована прессой и его, «по общему признанию, неудобный ответ» ни в коем случае не должен был демонстрировать неуважение к Президенту США или содержать критику его действий.

Глава Нацразведки добавил также, что он сам и все разведывательное сообщество поддерживают усилия Дональда Трампа по «предотвращению вмешательства России в предстоящие выборы», налаживанию направленных на поддержание мира прочных отношений, денуклеаризации опасных режимов и защиты американской нации и ее союзников.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Коутс в ходе интервью на форуме по безопасности в Аспене, узнав о приглашении российского лидера в Штаты, сначала не поверил в это и рассмеялся.