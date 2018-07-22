В Казани после погони задержали пьяного водителя автокрана

Остановить нарушителя позволила только стрельба по колесам.

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Сегодня ночью в Казани пьяный водитель автокрана не подчинился требованию сотрудника полиции и попытался скрыться. Остановить его удалось только с помощью стрельбы по колесам, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД МВД по РТ.

Инцидент произошел около 00.15 на Мамадышском тракте. В ответ на требование инспектора ДПС остановиться водитель автокрана «КАМАЗ» увеличил скорость. При этом он неоднократно нарушал Правила дорожного движения и создавал угрозу для жизни и здоровья граждан.

Нарушителя начали преследовать инспектор ДПС вместе с сотрудником Росгвардии. Для обеспечения безопасности других участников движения были привлечены дополнительные наряды ДПС.

Нарушитель направил автокран к селу Высокая Гора. Сотрудник Росгвардии решил остановить его с помощью стрельбы по колесам. На два предупредительных выстрела водитель не отреагировал, тогда сотрудник 24 раза прицельно выстрелил по левым колесам «КАМАЗа».

Злоумышленник был задержан. Им оказался неоднократно судимый 27-летний житель Казани, угнавший автокран с площадки строительной фирмы в селе Высокая Гора, где он работал охранником.

В отношении задержанного возбуждены административные дела за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, неподчинение требованию сотрудника полиции, игнорирование запрещающего сигнала светофора и управление автомобилем без водительских прав. Кроме тому, ему грозит уголовное преследование за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за угон автомобиля.