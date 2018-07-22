Более десяти человек погибли при взрыве в аэропорту Кабула

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(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). В результате атаки террориста-смертника на дороге к аэропорту столицы Афганистана Кабула погибли 11 человек и еще 14 получили ранения. Об этом рассказал журналистам представитель МВД страны Наджиб Даниш, сообщает телеканал TOLO News.
Целью нападения был кортеж вице-президента Афганистана Абдул-Рашида Дустума. Он прилетел в Кабул из Турции, где находился с мая 2017 года.
Большинство погибших и пострадавших составляют сотрудники полиции. Взрыв произошел в тот момент, когда политик покидал аэропорт.
Дустум уехал в Турцию из-за подозрений в похищении своего политического оппонента – бывшего губернатора провинции Джаузджан Ахмада Эшчи. Впрочем, сам он утверждал, что покинул Афганистан для того, чтобы поправить здоровье, отмечает РБК.
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