Более десяти человек погибли при взрыве в аэропорту Кабула

Целью террориста-смертника был кортеж вице-президента Афганистана Абдул-Рашида Дустума.

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). В результате атаки террориста-смертника на дороге к аэропорту столицы Афганистана Кабула погибли 11 человек и еще 14 получили ранения. Об этом рассказал журналистам представитель МВД страны Наджиб Даниш, сообщает телеканал TOLO News.

Целью нападения был кортеж вице-президента Афганистана Абдул-Рашида Дустума. Он прилетел в Кабул из Турции, где находился с мая 2017 года.

Большинство погибших и пострадавших составляют сотрудники полиции. Взрыв произошел в тот момент, когда политик покидал аэропорт.

Дустум уехал в Турцию из-за подозрений в похищении своего политического оппонента – бывшего губернатора провинции Джаузджан Ахмада Эшчи. Впрочем, сам он утверждал, что покинул Афганистан для того, чтобы поправить здоровье, отмечает РБК.