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Татар-информ

22 июля 2018, 16:23

Политика

СМИ узнали о согласии Аргентины на создание американских баз

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Военные базы США должны появиться в провинциях Неукен, Мисьонес и Огненная Земля.

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Президент Аргентины Маурисио Макри согласился на создание на территории страны как минимум трех военных баз Соединенных Штатов. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет мексиканское издание Aristegui Noticias, передает РБК.

Базы должны быть возведены в провинциях Неукен, Мисьонес и Огненная Земля. Они будут находиться в ведении Южного командования Вооруженных сил США (SOUTHCOM).

База в провинции Мисьонес появится в районе так называемой Тройной границы, где Аргентина соседствует с Бразилией и Парагваем. Там же будет развернута целевая группа по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и терроризмом – дополнительное соглашение заключено с Агентством по контролю за оборотом наркотиков США.

Издание отмечает, что одним из основных сторонников идеи развертывания американских военных баз в Аргентине является министр безопасности республики Патрисия Буллрич.  

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