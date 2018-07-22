В столице Татарстана прошел Казанский триатлон-2018

Почти три с половиной сотни смельчаков проплыли 750 метров, проехали на велосипеде 20 километров и пробежали еще пять.

(Казань, 22 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня в столице Татарстана прошел ставший уже традиционным для города Казанский триатлон. Почти 350 смельчаков проплыли 750 м, проехали на велосипеде 20 км и пробежали еще 5 км.

Серия спортивных мероприятий Timerman становится брендом здорового образа жизни в республике. Сегодняшнее событие приняло эстафету у Камского и Альметьевского триатлонов. Уже через неделю стартует триатлон в Нижнекамске, а завершится сезон «железных людей» 7 октября на Казанском полумарафоне. В 2019 году Казань примет чемпионат Европы по триатлонному спринту.

Перед стартом напутственные слова участникам сказала председатель Комитета физической культуры и спорта исполкома Казани Светлана Вострикова: «Легкой воды вам, удачи и побед». Также она торжественно объявила о скором открытии детской школы триатлона на Центральном стадионе.

Директор проекта Вадим Янгиров резонно заметил, что серия соревнований Timerman становится хорошей традицией и даже брендом. «Получайте максимальное удовольствие на пути становления "железных людей"», – пожелал участникам триатлона Янгиров.

Триатлон включает в себя плавание, бег и велосипедную гонку. Обычно к таким большим испытаниям допускаются лица от 15 лет, но сегодня у стен отеля «Ривьера» первыми стартовали детишки, легко осилившие приемлемую для них беговую дистанцию в 600 м.

Сегодня же на старт вышли 100 детей и 250 взрослых. Впрочем, не все из взрослых участников добрались до финиша триатлонной гонки. Уже через пять метров заплыва по Казанке с дистанции сошел Булат Байрамов, получивший сильнейший неумышленный удар локтем от партнера.

Затем еще четверых участников судьи досрочно сняли с дистанции либо из-за агрессивного стиля плавания, либо из-за упадка сил.

Когда последние участники заплыва еще только входили в теплую по местным меркам воду (22 градуса), первые спортсмены уже финишировали. С результатом 11 минут и 12 секунд первым приплыл 37-летний казанец Роман Евграфов. Впоследствии он и стал победителем сегодняшнего триатлона.

Аудитория была разношерстной: кто в простых плавках, кто в солидном гидрокостюме. Большинство участников были подтянутыми людьми спортивного телосложения, но попадались и вполне жизнерадостные триатлонисты менее спортивной конфигурации. На старте все были равны.

На финише профессионалов и любителей, разумеется, разделял час с лишним. Однако каждый пришедший к финишу участник получил красивую красную майку с названием Казанского триатлона и медаль.

Отдельно следует сказать про 40-летнего Сергея Яковлева, чемпиона Европы по дуатлону (два этапа бега и велогонка), уже года два как закончившего выступления. На этот раз воспитанник чебоксарской лыжной школы решил выступить вместе со своими подопечными по команде.

Команд на соревнованиях сегодня было около 30, их участники предпочитали финишировать дружными рядами с командными флагами в руках.

Преодолев плавательный этап в 750 м, спортсмены пересели на велосипеды. И тут некоторым не стыдно было бы выйти на своих «железных конях» на старт чемпионата Европы или мира – у некоторых были отличные бициклы. Велоэтап многие закончили, когда победители уже давали интервью после бега. Протяженность велоэтапа равнялась 20 км – это были четыре круга вокруг стадиона Kazan-Arena. Улицу Сибхата Хакима заблаговременно перекрыли для движения городского транспорта.

Третьим и решающим этапом для определения победителей стал пятикилометровый забег по улице Сибгата Хакима в сторону Центра семьи «Казан» – два круга по 2,5 км.

Затратив на три этапа один час одну минуту и 56 секунд, первым на финиш прибежал Роман Евграфов. Вторым стал Александр Васильев, 19-летний член сборной России из Чебоксар (1:02:25), а третьим – 35-летний казанец Сергей Круглов (1:03:05).

Едва отдышавшись на финише, Евграфов честно признался, что сложнее всего ему дается велогонка, потому что он поздно сел за руль. «У каждого есть слабый вид, камень преткновения, у меня это велосипед. Просто потому что позднее стал им заниматься. Плавание с бегом у меня сочетаются хорошо, а велосипед еще надо тренировать. Но спасибо родной трассе, мы здесь постоянно тренируемся – дома и стены помогают, – отметил победитель Казанского триатлона. – Да и призеры меня не удивили – всех давно знаем, давно соревнуемся. Примерно знал, какую тактику выберут конкуренты. И не могу не признать уровень организации этого соревнования – просто супер, соответствует европейскому уровню, приятно выступать».

В общей сложности сегодня были разыграны семь комплектов наград: в спринте в личной эстафетной гонке среди девушек и юношей 15 – 17 лет, а также юниоров 18-19 лет. Лучшей среди женщин оказалась миниатюрная 20-летняя жительница Казани Кристина Запасная, финишировавшая с результатом 1:11:44.

Всего на старт сегодняшнего триатлона вышли представители более 20 городов и поселков: Казани, Санкт-Петербурга, Набережных Челнов, Анапы, Нижнекамска, Альметьевска, Йошкар-Олы, Елабуги, Кирова, Мамадыша, Билярска, Чайковского и даже Богатых Сабов. Это в два раза больше, чем год назад.

Для тех, кто рискнет дебютировать в триатлоне, отметим, что сегодня лимит времени на прохождение дистанции был таким: плавание 750 м – 30 минут, плавание 750 м + велогонка 20 км – один час 30 минут, общий лимит – два часа 15 минут.

Подвел итог Казанского триатлона-2018 по просьбе ИА «Татар-информ» один из основателей триатлона в России, главный судья соревнований Вячеслав Вычужанин: «Прекрасная обстановка, отличная погода в самом центре столицы Татарстана. Думаю, что в недалеком будущем этот старт вырастет за пределы Казани и мы обязательно увидим здесь спортсменов высокого уровня, которым будет важно здесь стартовать. Но для этого нужен призовой фонд. Победители Евграфов, Васильев и Круглов – это любители, выступающие в свое удовольствие. Тем не менее они показывают хорошие результаты, намного превышающие любительский уровень».