Главное
Рустам Минниханов: «Древний Болгар важен для мусульман всего мира»

Татар-информ

22 июля 2018, 15:40

Политика

Свищев о победе боксера Усика: За один бой сделал больше, чем Порошенко за время президентства

Рекомендуем

Фото: duma.gov.ru

21 июля в «Олимпийском» в бою с боксером Муратов Гассиевым украинский боксер выиграл и получил титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе.

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что украинский боксер Усик для нормализации отношений между двумя странами сделал «за один бой гораздо больше, чем Петр Порошенко за все время своего президентства», сообщает РИА Новости. 

По словам Свищева, спортсмены понимают, что спорт нельзя смешивать с политикой. За поединком следили и российские, и украинские болельщики, и между ними не было никаких политических заявлений и агрессии. 

Депутат добавил, что Порошенко следует брать пример с украинского боксера, имея в виду поведение Усика после боя: спортсмен поблагодарил болельщиков, организаторов и столицу РФ. 

21 июля в московском спорткомплексе «Олимпийский» в бою с российским боксером Муратов Гассиевым украинский боксер выиграл и получил титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе. 

После поединка прозвучал гимн Украины, который Петр Порошенко назвал символом «украинской борьбы». 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Гройсман предложит Порошенко присвоить боксеру Усику звание Героя Украины.

 

Реклама

Следующая новость

В Нурлате состоялся День предварительного голосования
Новости дня
16:52
Появился новый трейлер сиквела «Фантастических тварей»
16:41
В столице Татарстана прошел Казанский триатлон-2018

Почти три с половиной сотни смельчаков проплыли 750 метров, проехали на велосипеде 20 километров и пробежали еще пять.

16:23
СМИ узнали о согласии Аргентины на создание американских баз
15:56
В Нурлате состоялся День предварительного голосования

В Нурлатском районе избирательные участки работали в двух округах: в Нурлат-Северном избирательном округе и селе Курманаево.

15:40
Свищев о победе боксера Усика: За один бой сделал больше, чем Порошенко за время президентства
15:28
Порошенко пообещал поднять украинский флаг в ДНР и ЛНР
15:14
Более 200 детей из «Созвездия-Йолдызлык» выступили в Бахчисарае

Юные таланты продемонстрировали яркую программу из хитов отечественной и зарубежной эстрады и лучших образцов мировой культуры.

14:58
СМИ: Трамп расстроился из-за отсутствия быстрого прогресса в отношениях с КНДР
14:38
Рекорд Питера и медаль Татарстана: в Казани завершился чемпионат России по легкой атлетике

Бегуны из Северной столицы в 12-й раз в истории выиграли эстафету четыре по 400 метров, а Наталья Евдокимова принесла Татарстану первую медаль ЧР.

14:28
Пореченков снимется в «Агенте национальной безопасности» спустя 14 лет
14:16
В Италии подсчитали потери из-за антироссийских санкций
13:56
Глава МИД Греции: Считаю Лаврова одним из лучших дипломатов на международной арене
13:44
Специалисты сравнили реальные зарплаты России и Белоруссии
13:28
Беспилотники атаковали российскую базу в Сирии
13:14
Гройсман предложит Порошенко присвоить боксеру Усику звание Героя Украины
12:54
Екатерина Конева: На чемпионате России в Казани хотелось взять 15-метровый рубеж

Призер чемпионата мира в тройном прыжке прокомментировала победу в национальном первенстве, которое проходит в Казани.

12:50
Иранский Президент Дональду Трампу: Не играйте с огнем
12:42
Призер чемпионата мира Конева выиграла ЧР по легкой атлетике в Казани

В тройном прыжке спортсменка показала результат 14.79 метра.

12:30
В Высокогорском районе в ДТП пострадали три человека

На месте аварии работали сотрудники ПСЧ № 113.

12:30
Стала известная истинная причина ухода Верки Сердючки со сцены
12:18
Стали известны имена талисманов Олимпиады и Паралимпиады в 2020 году в Японии
12:00
В Тукаевском районе РТ мужчина погиб во время ремонта авто

Автомобиль рухнул на автовладельца, сорвавшись с домкрата.

11:56
Рябинский прокомментировал слова Порошенко о победе Усика
11:42
Владимир Никитин установил рекорд России на ЧР по легкой атлетике в Казани

Бегун преодолел дистанцию в 1500 метров за 3:35.85 минуты.

11:30
В Пестречинском районе «КАМАЗ» с гайками столкнулся с легковушкой

В аварии серьезно пострадали водитель «Фольксвагена».

События