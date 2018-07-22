Свищев о победе боксера Усика: За один бой сделал больше, чем Порошенко за время президентства

21 июля в «Олимпийском» в бою с боксером Муратов Гассиевым украинский боксер выиграл и получил титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе.

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что украинский боксер Усик для нормализации отношений между двумя странами сделал «за один бой гораздо больше, чем Петр Порошенко за все время своего президентства», сообщает РИА Новости.

По словам Свищева, спортсмены понимают, что спорт нельзя смешивать с политикой. За поединком следили и российские, и украинские болельщики, и между ними не было никаких политических заявлений и агрессии.

Депутат добавил, что Порошенко следует брать пример с украинского боксера, имея в виду поведение Усика после боя: спортсмен поблагодарил болельщиков, организаторов и столицу РФ.

21 июля в московском спорткомплексе «Олимпийский» в бою с российским боксером Муратов Гассиевым украинский боксер выиграл и получил титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе.

После поединка прозвучал гимн Украины, который Петр Порошенко назвал символом «украинской борьбы».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Гройсман предложит Порошенко присвоить боксеру Усику звание Героя Украины.