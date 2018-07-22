Порошенко пообещал поднять украинский флаг в ДНР и ЛНР

Советник главы МВД рассказал, что в зону конфликта надо ввести 3 тыс. миротворцев ООН.

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Украинский глава Петр Порошенко пообещал, что во всех селах и городах Донбасса будет поднят украинский сине-желтый флаг, сообщает РБК.

Об этом Президет Украины написал на своей странице в Facebook. По его словам, 4 года назад военные уже отбили у ополченцев города Лисичанск, Северодонецк и Рубежное в Луганской области.

В июле этого года советник главы МВД Иван Варченко рассказал, что ведомство подготовило план по освобождению территории, находящихся под контролем ДНР и ЛНР. Он добавил, что в зону конфликта следует ввести 3 тыс. миротворцев ООН.