Порошенко пообещал поднять украинский флаг в ДНР и ЛНР

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(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Украинский глава Петр Порошенко пообещал, что во всех селах и городах Донбасса будет поднят украинский сине-желтый флаг, сообщает РБК.
Об этом Президет Украины написал на своей странице в Facebook. По его словам, 4 года назад военные уже отбили у ополченцев города Лисичанск, Северодонецк и Рубежное в Луганской области.
В июле этого года советник главы МВД Иван Варченко рассказал, что ведомство подготовило план по освобождению территории, находящихся под контролем ДНР и ЛНР. Он добавил, что в зону конфликта следует ввести 3 тыс. миротворцев ООН.
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