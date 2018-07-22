СМИ: Трамп расстроился из-за отсутствия быстрого прогресса в отношениях с КНДР

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(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Американский глава Дональд Трамп «расстроен» из-за отсутствия прогресса быстрого прогресса в отношениях с КНДР, сообщает RT со ссылкой на газету The Washington Post.
По словам газеты, немедленный прогресс, хоть и был предсказан многими специалистами, но все же расстроил Трамп, который наедине сердится на своих помощников, а на публике положительно отзывается о процессе переговоров.
После саммита Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына США столкнулись с «жёстким сопротивлением северокорейской команды», говорится в издании.
Источники, которых издание не назвало, подчеркнули, что северокорейская сторона отменила все последующие встречи и потребовала больше денег. При этом отношения Пхеньяна с Китаем и Южной Кореей процветают.
12 июля американский Президент опубликовал в своем Twitter письмо Ким Чен Ына и назвал ее «очень приятной запиской».
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