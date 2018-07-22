Синоптики пообещали жителям Автограда жару в предпоследней неделе июля

23 июля днем в Автограде сохранится +24 градуса, а в последующие дни недели установится более жаркая погода – ожидается +28 градусов.

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Синоптики рассказали, что в Набережные Челны вернется жаркая погода, пишут «Челнинские известия».

По прогнозам метеорологов, 23 июля днем в Автограде сохранится +24 градуса, а в последующие дни недели установится более жаркая погода – воздух прогреется до +27-28 градусов. В пятницу, 27 июля, наступит пик жары – температура воздуха поднимется до +30 градусов.

Осадков не ожидается. С понедельника по четверг будет солнечно, в выходные, 28 и 29 июля, прогнозируется переменная облачность.