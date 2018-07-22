Синоптики пообещали жителям Автограда жару в предпоследней неделе июля

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(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Синоптики рассказали, что в Набережные Челны вернется жаркая погода, пишут «Челнинские известия».
По прогнозам метеорологов, 23 июля днем в Автограде сохранится +24 градуса, а в последующие дни недели установится более жаркая погода – воздух прогреется до +27-28 градусов. В пятницу, 27 июля, наступит пик жары – температура воздуха поднимется до +30 градусов.
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Проект осуществляется при участии Министерства культуры РТ и Фонда поддержки современного искусства «Живой город».
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23 июля днем в Автограде сохранится +24 градуса, а в последующие дни недели установится более жаркая погода – ожидается +28 градусов.
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